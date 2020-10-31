Тесты трех ранее заболевших COVID-19 футболистов «Милана» дали отрицательный результат

Отрицательные результаты показали тесты вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, защитника Маттео Габбиа и нападающего Йенса Хауге. Доннарумма и Хауге получили право вернуться к тренировкам. Габбиа в субботу пройдет дополнительное медицинское обследование.

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«Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 13 очков в пяти матчах. В воскресенье подопечные Стефано Пиоли в гостях сыграют с «Удинезе».