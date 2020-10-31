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10:41 (мск), источник: ТАСС

Тесты трех ранее заболевших COVID-19 футболистов «Милана» дали отрицательный результат

ТАСС, 31 октября. Тесты трех игроков итальянского футбольного клуба «Милан», ранее заразившихся коронавирусом, показали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Отрицательные результаты показали тесты вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, защитника Маттео Габбиа и нападающего Йенса Хауге. Доннарумма и Хауге получили право вернуться к тренировкам. Габбиа в субботу пройдет дополнительное медицинское обследование.

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Милан (Милан)

«Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 13 очков в пяти матчах. В воскресенье подопечные Стефано Пиоли в гостях сыграют с «Удинезе».

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