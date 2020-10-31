Тесты трех ранее заболевших COVID-19 футболистов «Милана» дали отрицательный результат
ТАСС, 31 октября. Тесты трех игроков итальянского футбольного клуба «Милан», ранее заразившихся коронавирусом, показали отрицательный результат. Об этом сообщает
ТАСС, 31 октября. Тесты трех игроков итальянского футбольного клуба «Милан», ранее заразившихся коронавирусом, показали отрицательный результат. Об этом сообщает
Отрицательные результаты показали тесты вратаря Джанлуиджи Доннаруммы, защитника Маттео Габбиа и нападающего Йенса Хауге. Доннарумма и Хауге получили право вернуться к тренировкам. Габбиа в субботу пройдет дополнительное медицинское обследование.
«Милан» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 13 очков в пяти матчах. В воскресенье подопечные Стефано Пиоли в гостях сыграют с «Удинезе».