Чемпионат Исландии досрочно завершен из-за коронавируса
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Чемпионат и Кубок Исландии по футболу завершены досрочно
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Чемпионат и Кубок Исландии по футболу завершены досрочно
Такое решение приняло правление KSI в соответствии с постановлением, которое было выпущено в июле.
К настоящему моменту сыграно 18 туров чемпионата из 22. Итоговое положение команд определяется в соответствии со средним количеством набранных за игру очков. Как сообщает dv.is, чемпионом страны признан «Валюр», который вместе с «Хабнарфьордюром», «Брейдабликом» и «Стьярнаном» отобрался в еврокубковые турниры.