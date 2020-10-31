Чемпионат Исландии досрочно завершен из-за коронавируса

Такое решение приняло правление KSI в соответствии с постановлением, которое было выпущено в июле.

К настоящему моменту сыграно 18 туров чемпионата из 22. Итоговое положение команд определяется в соответствии со средним количеством набранных за игру очков. Как сообщает dv.is, чемпионом страны признан «Валюр», который вместе с «Хабнарфьордюром», «Брейдабликом» и «Стьярнаном» отобрался в еврокубковые турниры.