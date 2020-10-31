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11:40 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Чемпионат Исландии досрочно завершен из-за коронавируса

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Чемпионат и Кубок Исландии по футболу завершены досрочно из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте Футбольной ассоциации Исландии (KSI).

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Такое решение приняло правление KSI в соответствии с постановлением, которое было выпущено в июле.

Во время загрузки произошла ошибка.

К настоящему моменту сыграно 18 туров чемпионата из 22. Итоговое положение команд определяется в соответствии со средним количеством набранных за игру очков. Как сообщает dv.is, чемпионом страны признан «Валюр», который вместе с «Хабнарфьордюром», «Брейдабликом» и «Стьярнаном» отобрался в еврокубковые турниры.

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