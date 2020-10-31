Тренер дебютанта еврокубков едва не подрался с игроком в раздевалке после поражения от аутсайдера КПЛ
Он более не рассчитывает на футболиста.
Он более не рассчитывает на футболиста.
Наставник «Кайсара» Стойчо Младенов едва не подрался со своим футболистом в раздевалке после проигранного «Каспию» матча в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем
«Вчера после матча “Каспий” — “Кайсар” случился скандал. Очевидцы утверждают, что между главным тренером кызылординцев Стойчо Младеновым и одним из игроков команды чуть не завязалась драка. Не знаю, что послужило толчком к конфликту, но свидетели утверждают, будто тренеру не понравилось, что этот футболист после игры о
«Кайсар» во второй раз за сезон проиграл «Каспию» с одинаковым счетом 0:1. Первое поражение случилось в шестом туре. После этой неудачи кызылординцы с 20 очками остались на пятом месте, тогда как актаусцы с десятью баллами обошли «Окжетпес» в таблице по дополнительным показателям, поднявшись с последней, 11-й строчки на десятую.
Отметим, что в нынешнем сезоне кызылординский клуб дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, на стадии которого уступил кипрскому АПОЭЛу (1:4).