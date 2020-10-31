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11:51 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер дебютанта еврокубков едва не подрался с игроком в раздевалке после поражения от аутсайдера КПЛ

Он более не рассчитывает на футболиста.

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Наставник «Кайсара» Стойчо Младенов едва не подрался со своим футболистом в раздевалке после проигранного «Каспию» матча в рамках 16-го тура чемпионата Казахстана, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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«Вчера после матча “Каспий” — “Кайсар” случился скандал. Очевидцы утверждают, что между главным тренером кызылординцев Стойчо Младеновым и одним из игроков команды чуть не завязалась драка. Не знаю, что послужило толчком к конфликту, но свидетели утверждают, будто тренеру не понравилось, что этот футболист после игры о чем-то говорил в раздевалке на казахском, выражая свое недовольство то ли игрой команды, то ли своим положением глубокого резервиста. В общем, Младенов начал высказывать свое недовольство горячему парню и в том числе потребовал, чтобы тот в его присутствии больше не говорил на казахском. И это еще больше завело игрока. Говорят, он кричал тренеру: “Ты играть мне не даешь. Теперь еще и на родном языке не даешь говорить?!” Опять же, по словам очевидцев, конфликт мог перерасти в потасовку. Но их разняли. А Младенов заявил игроку, что более на него не рассчитывает», — говорится в тексте.

«Кайсар» во второй раз за сезон проиграл «Каспию» с одинаковым счетом 0:1. Первое поражение случилось в шестом туре. После этой неудачи кызылординцы с 20 очками остались на пятом месте, тогда как актаусцы с десятью баллами обошли «Окжетпес» в таблице по дополнительным показателям, поднявшись с последней, 11-й строчки на десятую.

Отметим, что в нынешнем сезоне кызылординский клуб дебютировал в Лиге Европы со второго отборочного раунда, на стадии которого уступил кипрскому АПОЭЛу (1:4).

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