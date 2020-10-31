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12:33 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпионство под вопросом? «Кайрат» и «Астана» еще могут сыграть «золотой» матч в КПЛ

В последней игре сильнее оказались «желто-черные».

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«Кайрат» и «Астана» теоретически еще могут провести «золотой» матч в чемпионате Казахстана по футболу 2020 года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Согласно регламенту, он возможен в случае равенства очков у обеих команд. Если «Кайрат» возьмет одно очко в оставшихся четырех матчах, а «Астана» выиграет все пять игр, то у них будет одинаковое количество баллов — по 42.

На данный момент алматинский клуб лидирует в таблице, заработав 41 балл в 16 играх. Столичная команда имеет 27 очков после 15 встреч.

Чемпионат завершится 30 ноября.

Отметим, что в матче 16-го тура «Кайрат» победил «Астану» со счетом 1:0. При этом руководство северян выразило недовольство качеством судейства данного поединка.

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