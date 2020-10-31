Фестиваль молодежи: топ-10 самых дорогих футболистов до 21 года по версии Forbes

Пандемия снизила ставки на футбольном рынке. По сравнению с летом 2019-го трансферные расходы уменьшились даже в суперблагополучной Английской премьер-лиге почти на 12%, в остальных топ-чемпионатах падение ощутимее — от 35% (в Италии) до 69% (в Испании). На сделки свыше €100 млн не решились даже гранды вроде «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед», которые тоже несут серьезные убытки из-за Covid-19. При этом в топ-3 самых дорогих покупок межсезонья-2020 два игрока до 21 года, а в топ-20 таких шестеро.

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Молодые футболисты стоят недешево, и просчитать их прогресс сложно, но готовые звезды еще дороже, а их благополучная адаптация в новой команде не гарантирована — к примеру, фееривший в «Челси» Эден Азар потерялся в «Реале», и его цена за год с небольшим упала со €150 млн до €60 млн. В условиях кризиса клубы охотно инвестируют в молодежь — юным футболистам проще встраиваться в новые схемы. К тому же они перспективнее как трансферный актив на будущее. В списке Forbes самые ценные игроки до 21 года.

Килиан Мбаппе

Приблизительная трансферная стоимость: €183,3 млн*

Клуб: «ПСЖ» (нападающий).

Гражданство: Франция.

Возраст: 21 год.

Мбаппе дебютировал во взрослой команде «Монако» в 16 лет, в 17 стал чемпионом Франции, а через год отправился в «ПСЖ». Общая сумма сделки — €180 млн: €35 млн из них «Монако» получит, если «ПСЖ» продлит контракт с игроком или продаст его до лета 2022 года. Второе вероятнее — на Мбаппе всерьез нацелен «Реал».

* Здесь и далее оценка Forbes с учетом данных Transfermarkt.com, CIES и состоявшихся трансферных сделок.

Жоау Феликс

Приблизительная трансферная стоимость: €104 млн.

Клуб: «Атлетико» (нападающий).

Гражданство: Португалия.

Возраст: 20 лет.

Летом 2019-го «Атлетико» заплатил €126 млн (€30 млн сразу, остальное несколькими траншами) за 19-летнего парня, который к тому моменту отыграл лишь один сезон за основу «Бенфики», но успел забить 20 голов во всех турнирах и стать самым молодым автором хет-трика в истории Лиги Европы.

Кай Хаверц

Приблизительная трансферная стоимость: €98 млн.

Клуб: «Челси» (полузащитник).

Гражданство: Германия.

Возраст: 21 год.

В межсезонье-2020 почти треть своего трансферного бюджета (€80 млн с учетом бонусов из €250 млн) «Челси» потратил на юного воспитанника леверкузенского «Байера». За четыре сезона в Бундеслиге Хаверц сыграл 118 матчей, забил 36 мячей и сделал 25 голевых передач.

Альфонсо Дейвис

Приблизительная трансферная стоимость: €88,3 млн.

Клуб: «Бавария» (защитник).

Гражданство: Канада.

Возраст: 19 лет.

Спасаясь от гражданской войны в Либерии, семья Дейвиса перебралась в Гану, а когда мальчику было пять лет — в Канаду. В 2017 году Альфонсо получил канадский паспорт, а в январе 2019-го перебрался из «Ванкувер Уайткэпс» в мюнхенскую «Баварию». Сумма сделки — €10 млн плюс бонусы и процент от следующей продажи.

Маттейс Де Лигт

Приблизительная трансферная стоимость: €86,8 млн.

Клуб: «Ювентус» (защитник).

Гражданство: Нидерланды.

Возраст: 21 год.

Де Лигт был капитаном (в 19 лет) «Аякса», который славно пошумел в Лиге чемпионов 2018/2019, последовательно выбив в плей-офф «Реал» и «Ювентус».

И уже летом 2019-го Маттейс переехал в Турин. Трансфер на €85 млн организовал один из самых влиятельных агентов мирового футбола Мино Райола.

Джейдон Санчо

Приблизительная трансферная стоимость: €86,6 млн.

Клуб: «Боруссия» (полузащиник).

Гражданство: Англия.

Возраст: 20 лет.

«Манчестер Сити» выкупил 14-летнего Санчо у «Уотфорда», в 17 парень должен был подписать первый взрослый контракт, но стороны не договорились, и Джейдон стал игроком «Боруссии» (Дортмунд). Летом 2020-го он был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но «МЮ» сделал ставку на юношу подешевле, 18-летнего Амада Траоре из «Аталанты».

Эрлинг Холанд

Приблизительная трансферная стоимость: €68,3 млн.

Клуб: «Боруссия» (нападающий).

Гражданство: Норвегия.

Возраст: 20 лет.

Холанд впервые сыграл за взрослую команду — норвежский «Брюне» из второй по значимости лиги страны — в 15 лет; сезон 2017/2018 провел в статусном «Молде», затем уехал в «РБ Зальцбург». С начала 2020-го Холанд представляет «Боруссию»: за 18 матчей в Бундеслиге забил 17 мячей и сделал четыре голевые передачи.

Ашраф Хакими

Приблизительная трансферная стоимость: €66,3 млн.

Клуб: «Интер» (полузащитник).

Гражданство: Марокко.

Возраст: 21 год.

Футбольное образование сын эмигрантов из Марокко Хакими получил в мадридском «Реале», однако основной команде не пригодился (играл редко) и согласился на аренду в «Боруссию». За два сезона в Бундеслиге Хакими подорожал в 10 раз — и осенью 2020-го «Интер» выложил за игрока €40 млн.

Виктор Осимхен

Приблизительная трансферная стоимость: €63 млн.

Клуб: «Наполи» (нападающий).

Гражданство: Нигерия.

Возраст: 21 год.

В 2015 году Осимхен стал лучшим бомбардиром юношеского чемпионата мира и обратил на себя внимание многих клубов Европы.

Контракт предложил «Вольфсбург». Потом были «Шарлеруа» и «Лилль», а летом 2020-го «Наполи» выложил за Осимхена €70 млн (+ бонусы), отправив в «Лилль» несколько игроков молодежки.

Ферран Торрес

Приблизительная трансферная стоимость: €57,7 млн.

Клуб: «Манчестер Сити» (полузащитник).

Гражданство: Испания.

Возраст: 20 лет.

В межсезонье-2020 «Манчестер Сити» потратил на трансферы €163 млн. За Торреса заплатили €23 млн, а с учетом бонусов сумма может вырасти более чем до €30 млн. Воспитанник «Валенсии» получил в «Сити» пятилетний контракт и в конце сентября открыл счет своим голам за новый клуб.