Фестиваль молодежи: топ-10 самых дорогих футболистов до 21 года по версии Forbes
Пьедестал почета в списке самых дорогих футболистов мира до 21 года занял Килиан Мбаппе. Кто остальные?
Пьедестал почета в списке самых дорогих футболистов мира до 21 года занял Килиан Мбаппе. Кто остальные?
Пандемия снизила ставки на футбольном рынке. По сравнению с летом 2019-го трансферные расходы уменьшились даже в суперблагополучной Английской
Молодые футболисты стоят недешево, и просчитать их прогресс сложно, но готовые звезды еще дороже, а их благополучная адаптация в новой команде не гарантирована — к примеру, фееривший в «Челси» Эден Азар потерялся в «Реале», и его цена за год с небольшим упала со €150 млн до €60 млн. В условиях кризиса клубы охотно инвестируют в молодежь — юным футболистам проще встраиваться в новые схемы. К тому же они перспективнее как трансферный актив на будущее. В списке Forbes самые ценные игроки до 21 года.
Килиан Мбаппе
Приблизительная трансферная стоимость: €183,3 млн*
Клуб: «ПСЖ» (нападающий).
Гражданство: Франция.
Возраст: 21 год.
Мбаппе дебютировал во взрослой команде «Монако» в 16 лет, в 17 стал чемпионом Франции, а через год отправился в «ПСЖ». Общая сумма сделки — €180 млн: €35 млн из них «Монако» получит, если «ПСЖ» продлит контракт с игроком или продаст его до лета 2022 года. Второе вероятнее — на Мбаппе всерьез нацелен «Реал».
* Здесь и далее оценка Forbes с учетом данных Transfermarkt.com, CIES и состоявшихся трансферных сделок.
Жоау Феликс
Приблизительная трансферная стоимость: €104 млн.
Клуб: «Атлетико» (нападающий).
Гражданство: Португалия.
Возраст: 20 лет.
Летом 2019-го «Атлетико» заплатил €126 млн (€30 млн сразу, остальное несколькими траншами) за 19-летнего парня, который к тому моменту отыграл лишь один сезон за основу «Бенфики», но успел забить 20 голов во всех турнирах и стать самым молодым автором
Кай Хаверц
Приблизительная трансферная стоимость: €98 млн.
Клуб: «Челси» (полузащитник).
Гражданство: Германия.
Возраст: 21 год.
В межсезонье-2020 почти треть своего трансферного бюджета (€80 млн с учетом бонусов из €250 млн) «Челси» потратил на юного воспитанника леверкузенского «Байера». За четыре сезона в Бундеслиге Хаверц сыграл 118 матчей, забил 36 мячей и сделал 25 голевых передач.
Альфонсо Дейвис
Приблизительная трансферная стоимость: €88,3 млн.
Клуб: «Бавария» (защитник).
Гражданство: Канада.
Возраст: 19 лет.
Спасаясь от гражданской войны в Либерии, семья Дейвиса перебралась в Гану, а когда мальчику было пять лет — в Канаду. В 2017 году Альфонсо получил канадский паспорт, а в январе 2019-го перебрался из «Ванкувер Уайткэпс» в мюнхенскую «Баварию». Сумма сделки — €10 млн плюс бонусы и процент от следующей продажи.
Маттейс Де Лигт
Приблизительная трансферная стоимость: €86,8 млн.
Клуб: «Ювентус» (защитник).
Гражданство: Нидерланды.
Возраст: 21 год.
Де Лигт был капитаном (в 19 лет) «Аякса», который славно пошумел в Лиге чемпионов 2018/2019, последовательно выбив в
Джейдон Санчо
Приблизительная трансферная стоимость: €86,6 млн.
Клуб: «Боруссия» (полузащиник).
Гражданство: Англия.
Возраст: 20 лет.
«Манчестер Сити» выкупил 14-летнего Санчо у «Уотфорда», в 17 парень должен был подписать первый взрослый контракт, но стороны не договорились, и Джейдон стал игроком «Боруссии» (Дортмунд). Летом 2020-го он был близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», но «МЮ» сделал ставку на юношу подешевле, 18-летнего Амада Траоре из «Аталанты».
Эрлинг Холанд
Приблизительная трансферная стоимость: €68,3 млн.
Клуб: «Боруссия» (нападающий).
Гражданство: Норвегия.
Возраст: 20 лет.
Холанд впервые сыграл за взрослую команду — норвежский «Брюне» из второй по значимости лиги страны — в 15 лет; сезон 2017/2018 провел в статусном «Молде», затем уехал в «РБ Зальцбург». С начала 2020-го Холанд представляет «Боруссию»: за 18 матчей в Бундеслиге забил 17 мячей и сделал четыре голевые передачи.
Ашраф Хакими
Приблизительная трансферная стоимость: €66,3 млн.
Клуб: «Интер» (полузащитник).
Гражданство: Марокко.
Возраст: 21 год.
Футбольное образование сын эмигрантов из Марокко Хакими получил в мадридском «Реале», однако основной команде не пригодился (играл редко) и согласился на аренду в «Боруссию». За два сезона в Бундеслиге Хакими подорожал в 10 раз — и осенью 2020-го «Интер» выложил за игрока €40 млн.
Виктор Осимхен
Приблизительная трансферная стоимость: €63 млн.
Клуб: «Наполи» (нападающий).
Гражданство: Нигерия.
Возраст: 21 год.
Контракт предложил «Вольфсбург». Потом были «Шарлеруа» и «Лилль», а летом 2020-го «Наполи» выложил за Осимхена €70 млн (+ бонусы), отправив в «Лилль» несколько игроков молодежки.
Ферран Торрес
Приблизительная трансферная стоимость: €57,7 млн.
Клуб: «Манчестер Сити» (полузащитник).
Гражданство: Испания.
Возраст: 20 лет.
В межсезонье-2020 «Манчестер Сити» потратил на трансферы €163 млн. За Торреса заплатили €23 млн, а с учетом бонусов сумма может вырасти более чем до €30 млн. Воспитанник «Валенсии» получил в «Сити» пятилетний контракт и в конце сентября открыл счет своим голам за новый клуб.
Наталья Калинина