Гвардьола хочет продолжить работу в «Манчестер Сити»
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола выразил желание продолжить работу в команде.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола выразил желание продолжить работу в команде.
— Я невероятно счастлив в «Сити», — приводит Goal.com слова Гвардьолы. — Я рад быть в Манчестере, надеюсь, в этом году я смогу проделать хорошую работу и остаться в команде еще дольше.
49-летний специалист работает в «Манчестер Сити» с 2016 года, его нынешний контракт с клубом действует до конца сезона-2020/21.