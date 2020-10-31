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13:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Гвардьола хочет продолжить работу в «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардьола выразил желание продолжить работу в команде.

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Источник: AP 2020

— Я невероятно счастлив в «Сити», — приводит Goal.com слова Гвардьолы. — Я рад быть в Манчестере, надеюсь, в этом году я смогу проделать хорошую работу и остаться в команде еще дольше.

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Манчестер Сити (Манчестер)

49-летний специалист работает в «Манчестер Сити» с 2016 года, его нынешний контракт с клубом действует до конца сезона-2020/21.

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