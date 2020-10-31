Аким области выдвинул ультиматум тренерскому штабу «Тобола»
Бабаяну есть над чем задуматься.
Бабаяну есть над чем задуматься.
Руководство Костанайской области поставило задачу перед «Тоболом» на концовку чемпионата.
Если команда займет в КПЛ третье место, то этот результат будет считаться успешным, сообщает
Отмечается, что если же «Тобол» пропустит вперед «Ордабасы», то в Костанае задумаются о серьезных изменениях в тренерском штабе.
Клуб проиграл в КПЛ и «Астане», и «Кайрату». Причем алматинцам уступил с разгромным счетом 0:4.
Сейчас «Тобол» занимает в турнирной таблице четвертое место, отставая от «Ордабасы» на один балл и имея игру в запасе. В матче 16-го тура подопечные Григория Бабаяна разгромили шымкентцев со счетом 3:0.