Аким области выдвинул ультиматум тренерскому штабу «Тобола»

Руководство Костанайской области поставило задачу перед «Тоболом» на концовку чемпионата.

Если команда займет в КПЛ третье место, то этот результат будет считаться успешным, сообщает Meta-ratings. kz.

Отмечается, что если же «Тобол» пропустит вперед «Ордабасы», то в Костанае задумаются о серьезных изменениях в тренерском штабе.

Клуб проиграл в КПЛ и «Астане», и «Кайрату». Причем алматинцам уступил с разгромным счетом 0:4.