Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
15:30
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал
Уэска
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Ростов
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Краснодар
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Аталанта
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Челси
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Брест
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Атлетико
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Барселона
Футбол. Зарубежный
30.10
Вулверхэмптон Уондерерс
Кристал Пэлас
20
Футбол. Зарубежный
30.10
Эйбар
Кадис
02
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
10«Локомотив» уступил «Баварии» в Лиге чемпионов
12:48 (мск), источник: Lenta.Ru

26-летний футболист-профессионал вышел поиграть с друзьями и умер

Футболист-профессионал из Индии Скотт Де Соуза умер после игры с друзьями. Об этом сообщает Indian Express.

Наверх

26-летний спортсмен играл в футбол с друзьями на искусственном газоне. В какой-то момент Де Соуза упал на землю. Друзья футболиста вызвали скорую. Когда игрока доставили в больницу, он был уже мертв.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительным данным, смерть Де Соузы могла наступить в результате сердечного приступа. Вскрытие не выявило ничего подозрительного, подтвердили врачи.

Де Соуза известен по выступлениям за команды элитного дивизиона чемпионата Индии «Юнион Банк» и «Эйр Индиа». Он также представлял сборную страны на мини-футбольном турнире, который прошел в Китае в 2017 году.

30 октября стало известно, что южнокорейский футболист Ким Нам Чун покончил с собой. 31-летний игрок был найден мертвым на одной из парковок столицы страны.

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
Игра по-новому. Программа 13-го тура РПЛ откроется в субботу
«Спартаку» принесли извинения за грубую шутку комментатора
Фестиваль молодежи: топ-10 самых дорогих футболистов до 21 года
«Спартак» отомстит Карпину: Топ-5 ставок выходных
Вратарь «Шахтера» интересен двум клубам АПЛ
Тесты трех игроков «Милана» с COVID-19 оказались отрицательными
Участники боя за звание чемпиона мира прошли взвешивание
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь