26-летний футболист-профессионал вышел поиграть с друзьями и умер

26-летний спортсмен играл в футбол с друзьями на искусственном газоне. В
По предварительным данным, смерть Де Соузы могла наступить в результате сердечного приступа. Вскрытие не выявило ничего подозрительного, подтвердили врачи.
Де Соуза известен по выступлениям за команды элитного дивизиона чемпионата Индии «Юнион Банк» и «Эйр Индиа». Он также представлял сборную страны на
30 октября стало известно, что южнокорейский футболист Ким Нам Чун покончил с собой. 31-летний игрок был найден мертвым на одной из парковок столицы страны.