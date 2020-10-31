Французский нападающий не сыграет в матче 16-го тура КПЛ
Игра запланирована в Талгаре.
Игра запланирована в Талгаре.
29-летний нападающий «Тараза» Серж Ньюадзи пропустит предстоящий матч 16-го тура
Ньюадзи в матче 15-го тура против «Кызыл-Жар СК» (0:1) получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне. Следовательно, он не сыграет с «синегорцами».
Всего в нынешнем чемпионате французский легионер сыграл восемь матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Матч «Окжетпес» — «Тараз» состоится сегодня, 31 октября, в Талгаре.