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12:52 (мск), источник: Vesti.kz

Французский нападающий не сыграет в матче 16-го тура КПЛ

Игра запланирована в Талгаре.

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29-летний нападающий «Тараза» Серж Ньюадзи пропустит предстоящий матч 16-го тура премьер-лиги против «Окжетпеса», сообщает KazFootball.kz.

Ньюадзи в матче 15-го тура против «Кызыл-Жар СК» (0:1) получил предупреждение, которое стало для него четвертым в сезоне. Следовательно, он не сыграет с «синегорцами».

Всего в нынешнем чемпионате французский легионер сыграл восемь матчей, забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Матч «Окжетпес» — «Тараз» состоится сегодня, 31 октября, в Талгаре.

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