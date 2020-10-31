«Окжетпес» сыграл вничью с «Таразом» и поднялся с последнего места КПЛ

«Окжетпес» и «Тараз» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на базе национальных сборных в Талгаре и завершилась со счетом 0:0.

Оба клуба располагаются в нижней части турнирной таблицы. И если набранное очко не изменило положения «Тараза», который остался на восьмом месте, то «Окжетпес» поднялся с последней строчки на предпоследнюю, потеснив «Каспий».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/41-IJuSVVIQ" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Также сегодня в 17:00 по столичному времени состоится последний матч тура «Кызыл-Жар СК» — «Жетысу». Трансляция будет доступна на сайте телеканала Qazsport.