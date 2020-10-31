Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кротоне
Аталанта
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Спартак
Ростов
01
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
Краснодар
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Уэска
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Челси
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Брест
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Арсенал Т
31
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Барселона
Все события
Фоторепортажи
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
8ЦСКА сыграл вничью с ФК «Динамо» (Загреб) в ЛЕ
13:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Окжетпес» сыграл вничью с «Таразом» и поднялся с последнего места КПЛ

Сегодня проходят последние матчи 16-го тура.

Наверх

«Окжетпес» и «Тараз» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на базе национальных сборных в Талгаре и завершилась со счетом 0:0.

Оба клуба располагаются в нижней части турнирной таблицы. И если набранное очко не изменило положения «Тараза», который остался на восьмом месте, то «Окжетпес» поднялся с последней строчки на предпоследнюю, потеснив «Каспий».

Во время загрузки произошла ошибка.

Также сегодня в 17:00 по столичному времени состоится последний матч тура «Кызыл-Жар СК» — «Жетысу». Трансляция будет доступна на сайте телеканала Qazsport.

Напомним, ранее в рамках 16-го тура «Ордабасы» уступил «Тоболу» (0:3), «Астана» проиграла «Кайрату» (0:1), а «Кайсар» потерпел поражение от «Каспия» (0:1).

Читайте также
Михаил Гурман может покинуть "Астану" из-за провального сезона
СМИ: Футбольный клуб «Барселона» близок к банкротству
«Спартаку» принесли извинения за грубую шутку комментатора
«Рубин» победил «Арсенал» в матче чемпионата России
Вторая ракетка мира сдала положительный тест на коронавирус
«Тяжелые парни хотели меня ударить». Усик желает победить Чисору
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
«Спартак» принимает «Ростов» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь