«Окжетпес» сыграл вничью с «Таразом» и поднялся с последнего места КПЛ
Сегодня проходят последние матчи 16-го тура.
Сегодня проходят последние матчи 16-го тура.
«Окжетпес» и «Тараз» сыграли вничью в матче 16-го тура чемпионата Казахстана по футболу среди команд
Встреча прошла на базе национальных сборных в Талгаре и завершилась со счетом 0:0.
Оба клуба располагаются в нижней части турнирной таблицы. И если набранное очко не изменило положения «Тараза», который остался на восьмом месте, то «Окжетпес» поднялся с последней строчки на предпоследнюю, потеснив «Каспий».
Также сегодня в 17:00 по столичному времени состоится последний матч тура «Кызыл-Жар СК» — «Жетысу». Трансляция будет доступна на сайте телеканала Qazsport.
Напомним, ранее в рамках 16-го тура «Ордабасы» уступил «Тоболу» (0:3), «Астана» проиграла «Кайрату» (0:1), а «Кайсар» потерпел поражение от «Каспия» (0:1).