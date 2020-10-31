Футболистам «Барселоны» решили снова сократить зарплаты
Руководство «Барселоны» приняло решение сократить зарплаты игрокам первой команды. Об этом сообщает Diario Sport.
Руководство «Барселоны» приняло решение сократить зарплаты игрокам первой команды. Об этом сообщает Diario Sport.
Юристы
Руководство «Барселоны» в случае успешных переговоров планирует снизить расходы на зарплаты футболистам на 190 миллионов евро. Планируется сократить годовые оклады игроков на 30 процентов. Руководство должно договориться с игрокам до 5 ноября.
17 октября сообщалось, что игроки «Барселоны» отказались от понижение зарплат. Клуб в свою очередь допустил одностороннее сокращение окладов.
Весной на фоне пандемии коронавируса игроки каталонского клуба добровольно отказались от 70 процентов зарплаты в пользу рядовых сотрудников «Барселоны».