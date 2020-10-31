Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Вердер
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Бавария
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кротоне
Аталанта
00
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Спартак
Ростов
01
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Ахмат
Краснодар
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Реал
Уэска
30
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
01
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Челси
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Севилья
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Брест
Футбол. Премьер-лига
19:00
Сочи
Локомотив
Футбол. Зарубежный
20:00
Интер
Парма
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Атлетико
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Арсенал Т
31
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Кальяри
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Барселона
Все события
Фоторепортажи
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
8ЦСКА сыграл вничью с ФК «Динамо» (Загреб) в ЛЕ
14:00 (мск), источник: Lenta.Ru

Футболистам «Барселоны» решили снова сократить зарплаты

Руководство «Барселоны» приняло решение сократить зарплаты игрокам первой команды. Об этом сообщает Diario Sport.

Наверх
23
фотографии
23
фотографии
23
фотографии

Юристы сине-гранатовых уже провели встречу с агентами самих футболистов, чтобы прийти к соглашению по данному вопросу. Отмечается, что уход Хосепа Бартомеу с поста президента каталонцев положительно сказался на переговорах.

Во время загрузки произошла ошибка.

Руководство «Барселоны» в случае успешных переговоров планирует снизить расходы на зарплаты футболистам на 190 миллионов евро. Планируется сократить годовые оклады игроков на 30 процентов. Руководство должно договориться с игрокам до 5 ноября.

Барселона (Барселона)

17 октября сообщалось, что игроки «Барселоны» отказались от понижение зарплат. Клуб в свою очередь допустил одностороннее сокращение окладов.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании

Весной на фоне пандемии коронавируса игроки каталонского клуба добровольно отказались от 70 процентов зарплаты в пользу рядовых сотрудников «Барселоны».

Читайте также
 «Самая сексуальная спортсменка» попозировала в обтягивающих шортах
55-летняя актриса снялась в рубашке на голое тело и удивила подписчиков
СМИ: Футбольный клуб «Барселона» близок к банкротству
«Спартаку» принесли извинения за грубую шутку комментатора
«Рубин» победил «Арсенал» в матче чемпионата России
Вторая ракетка мира сдала положительный тест на коронавирус
«Тяжелые парни хотели меня ударить». Усик желает победить Чисору
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
«Спартак» принимает «Ростов» в РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь