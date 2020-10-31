СМИ: Футбольный клуб «Барселона» может обанкротиться

По информации источника, «Барселоне» необходимо сократить зарплатную ведомость на €190 млн из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что клуб ведет переговоры с игроками об уменьшении зарплат на 30% и установил 5 ноября как крайний срок принятия решения.
Если не удастся договориться до начала 2021 года, в клубе допускают возможность банкротства.
Самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» является аргентинец Лионель Месси, контракт которого заканчивается летом. Если переговоры с ним закончатся неудачно, то клуб будет обязан выплатить Месси премию, которую не сможет себе позволить.
Ранее аргентинец заявлял о желании покинуть клуб из-за конфликта с его президентом Хосепом Бартомеу, который 28 октября ушел в отставку.
В начале октября «Барселона» сообщила об убытках в размере €97 млн. Главной причиной стала пандемия коронавируса.