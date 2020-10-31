СМИ: Футбольный клуб «Барселона» может обанкротиться

23 фотографии 23 фотографии 23 фотографии

По информации источника, «Барселоне» необходимо сократить зарплатную ведомость на €190 млн из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что клуб ведет переговоры с игроками об уменьшении зарплат на 30% и установил 5 ноября как крайний срок принятия решения.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8a8cff882ece9f2cd754" data-vnd="8a8cff882ece9f2cd754" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8a8cff882ece9f2cd754" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Барселона (Барселона) Все о команде

Если не удастся договориться до начала 2021 года, в клубе допускают возможность банкротства.

Самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» является аргентинец Лионель Месси, контракт которого заканчивается летом. Если переговоры с ним закончатся неудачно, то клуб будет обязан выплатить Месси премию, которую не сможет себе позволить.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Испании Смотри

Ранее аргентинец заявлял о желании покинуть клуб из-за конфликта с его президентом Хосепом Бартомеу, который 28 октября ушел в отставку.