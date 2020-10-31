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14:26 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футбольный клуб «Барселона» может обанкротиться

ТАСС, 31 октября. Испанский футбольный клуб «Барселона» может стать банкротом, если не решит вопрос сокращения зарплат игроков команды. Об этом сообщает портал Sport.es со ссылкой на радиостанцию RAC1.

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По информации источника, «Барселоне» необходимо сократить зарплатную ведомость на €190 млн из-за финансовых проблем в связи с пандемией коронавируса. Отмечается, что клуб ведет переговоры с игроками об уменьшении зарплат на 30% и установил 5 ноября как крайний срок принятия решения.

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Барселона (Барселона)

Если не удастся договориться до начала 2021 года, в клубе допускают возможность банкротства.

Самым высокооплачиваемым игроком «Барселоны» является аргентинец Лионель Месси, контракт которого заканчивается летом. Если переговоры с ним закончатся неудачно, то клуб будет обязан выплатить Месси премию, которую не сможет себе позволить.

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Ранее аргентинец заявлял о желании покинуть клуб из-за конфликта с его президентом Хосепом Бартомеу, который 28 октября ушел в отставку.

В начале октября «Барселона» сообщила об убытках в размере €97 млн. Главной причиной стала пандемия коронавируса.

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