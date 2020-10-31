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15:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Они хотели реванша, но…» Гуральски — о матче с «Астаной», сейве Эрича и чемпионстве «Кайрата»

Поляк едва не забил свой первый гол за алматинский клуб.

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Полузащитник «Кайрата» Яцек Гуральски в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал победу над «Астаной» в матче 16-го тура чемпионата Казахстана. Также он высказался о квалификации соперника.

— Яцек, как вы считаете, почему на этот раз игра с «Астаной» получилось сложнее, чем предыдущая?

— На мой взгляд, «Астана» — очень хорошая команда, в ее рядах есть очень опытные игроки. Понятно, что после своего первого поражения от нас они хотели реванша, но мы снова вышли на первое место.

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— Вы могли забить, удар был отличный, у вас есть объяснение, как вратарь совершил это спасение?

— Мяч был в 20-ти метрах от ворот и я решил пробить, но голкипер «Астаны» сделал отличный сейв. Жаль, ведь это мог быть классный гол.

— После матча команда ликовала, как никогда в этом сезоне, можно ли сказать, что это были предчемпионские эмоции?

— Это был сложный матч, в котором мы хотели набрать три очка, что приблизит нас к чемпионскому титулу, которого клуб ждал более 15 лет.

Отметим, что «Кайрат» после победы над «Астаной» упрочил лидерство в турнирной таблице и теперь имеет отрыв в 14 очков, при этом у столичного клуба еще есть игра в запасе. Команде Алексея Шпилевского осталось сыграть четыре матча в КПЛ-2020.

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