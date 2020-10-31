«Они хотели реванша, но…» Гуральски — о матче с «Астаной», сейве Эрича и чемпионстве «Кайрата»
Поляк едва не забил свой первый гол за алматинский клуб.
Поляк едва не забил свой первый гол за алматинский клуб.
Полузащитник «Кайрата» Яцек Гуральски в интервью корреспонденту Vesti.kz прокомментировал победу над «Астаной» в матче 16-го тура чемпионата Казахстана. Также он высказался о квалификации соперника.
— Яцек, как вы считаете, почему на этот раз игра с «Астаной» получилось сложнее, чем предыдущая?
— На мой взгляд, «Астана» — очень хорошая команда, в ее рядах есть очень опытные игроки. Понятно, что после своего первого поражения от нас они хотели реванша, но мы снова вышли на первое место.
— Вы могли забить, удар был отличный, у вас есть объяснение, как вратарь совершил это спасение?
— Мяч был в 20-ти метрах от ворот и я решил пробить, но голкипер «Астаны» сделал отличный сейв. Жаль, ведь это мог быть классный гол.
— После матча команда ликовала, как никогда в этом сезоне, можно ли сказать, что это были предчемпионские эмоции?
— Это был сложный матч, в котором мы хотели набрать три очка, что приблизит нас к чемпионскому титулу, которого клуб ждал более 15 лет.
Отметим, что «Кайрат» после победы над «Астаной» упрочил лидерство в турнирной таблице и теперь имеет отрыв в 14 очков, при этом у столичного клуба еще есть игра в запасе. Команде Алексея Шпилевского осталось сыграть четыре матча в КПЛ-2020.