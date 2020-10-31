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15:38 (мск), источник: БЕЛТА

«Славия» не удержала победу над брестским «Динамо» в чемпионате Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня проходят два перенесенных матча разных туров, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В первом из них футболисты мозырской «Славии» в отложенном поединке 18-го тура на своем поле сыграли вничью с брестским «Динамо» — 1:1. На 79-й минуте Семен Шестиловский вывел мозырян вперед, но удержать победу они не смогли: на 89-й минуте игры Павел Савицкий восстановил паритет. До этого брестчане одержали шесть викторий подряд.

Также сегодня в матче 25-го тура бобруйская «Белшина» на своем поле сыграет с солигорским «Шахтером». В минувший уик-энд «Белшина» в игре 27-го тура уступила в Минске столичному «Динамо» — 1:3, а солигорчане одолели на выезде минский «Энергетик-БГУ» со счетом 2:1. В поединке первого круга в Солигорске футболисты «Шахтера» разгромили бобруйчан с результатом 4:0.

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В воскресенье, 1 ноября, в Молодечно минский «Энергетик-БГУ» проведет отложенный поединок 23-го тура против «Слуцка».

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 53 очка (27 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 49 (26), «Динамо» (Брест) — 48 (27), «Неман» (Гродно) — 47 (27), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 47 (27), «Динамо» (Минск) — 45 (27), «Ислочь» (Минский район) — 44 (27), «Рух» (Брест) — 40 (27), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35 (26), «Витебск» — 34 (27), «Минск» — 34 (27), «Славия» (Мозырь) — 32 (26), «Городея» — 27 (27), «Слуцк» — 24 (26), «Белшина» (Бобруйск) — 20 (25), «Смолевичи» — 14 (27).

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей.

Расписание матчей 28-го тура:

6 ноября.

«Ислочь» — «Минск», «Витебск» — «Рух»;.

7 ноября.

«Смолевичи» — «Неман», «Слуцк» — «Городея», «Динамо» (Брест) — «Торпедо-БелАЗ», «Шахтер» — БАТЭ;.

8 ноября.

«Белшина» — «Энергетик-БГУ», «Славия» — «Динамо» (Минск).

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