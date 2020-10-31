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16:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Партизан» объявил о переходе Стевановича в «Манчестер Сити»

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Форвард «Партизана» Филип Стеванович продолжит карьеру в английском «Манчестер Сити», сообщается на сайте сербского футбольного клуба.

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Источник: AP 2020

Отмечается, что 18-летний форвард перейдет в «Сити» в зимнее трансферное окно.

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Манчестер Сити (Манчестер)

Стеванович является воспитанником «Партизана». За основную команду белградского клуба нападающий провел 54 матча, забил 12 голов.

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