«Партизан» объявил о переходе Стевановича в «Манчестер Сити»
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Форвард «Партизана» Филип Стеванович продолжит карьеру в английском «Манчестер Сити», сообщается на сайте сербского футбольного клуба.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Форвард «Партизана» Филип Стеванович продолжит карьеру в английском «Манчестер Сити», сообщается на сайте сербского футбольного клуба.
Отмечается, что 18-летний форвард перейдет в «Сити» в зимнее трансферное окно.
Стеванович является воспитанником «Партизана». За основную команду белградского клуба нападающий провел 54 матча, забил 12 голов.