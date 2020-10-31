«Кызыл-Жар» обыграл «Жетысу» в матче с пенальти и удалением и отодвинулся от зоны вылета из КПЛ
Команды встречались в рамках 16-го тура.
Команды встречались в рамках 16-го тура.
«Кызыл-Жар» обыграл «Жетысу» в матче 16-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча прошла на поле стадиона «Жас Кыран» в Алматы и была домашней для петропавловского клуба, который выиграл со счетом 2:1.
Первым на 36-й минуте за хозяев отличился вышедший на замену Тимур Мульдинов.
Затем на 45-й пенальти реализовал Максим Драченко.
За талдыкорганцев гол престижа на 51-й минуте оформил Артурас Жулпа.
Отметим, что «Жетысу» доигрывал матч вдесятером — на 87-й минуте красную карточку заработал Айбар Жаксылыков.
Набрав три очка, «Кызыл-Жар» поднялся на одну позицию — с девятой на восьмую, отодвинувшись еще дальше от зоны вылета из КПЛ.