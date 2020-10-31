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16:22 (мск), источник: Vesti.kz

«Кызыл-Жар» обыграл «Жетысу» в матче с пенальти и удалением и отодвинулся от зоны вылета из КПЛ

Команды встречались в рамках 16-го тура.

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«Кызыл-Жар» обыграл «Жетысу» в матче 16-го тура КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча прошла на поле стадиона «Жас Кыран» в Алматы и была домашней для петропавловского клуба, который выиграл со счетом 2:1.

Первым на 36-й минуте за хозяев отличился вышедший на замену Тимур Мульдинов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Затем на 45-й пенальти реализовал Максим Драченко.

Во время загрузки произошла ошибка.

За талдыкорганцев гол престижа на 51-й минуте оформил Артурас Жулпа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что «Жетысу» доигрывал матч вдесятером — на 87-й минуте красную карточку заработал Айбар Жаксылыков.

Набрав три очка, «Кызыл-Жар» поднялся на одну позицию — с девятой на восьмую, отодвинувшись еще дальше от зоны вылета из КПЛ.

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