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17:03 (мск), источник: Vesti.kz

Михаил Гурман может покинуть «Астану» из-за провального сезона

Его назвали одним из виновных в неудаче в КПЛ и в еврокубках.

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Михаил Гурман может покинуть пост генерального директора ФК «Астана» по окончанию сезона, сообщает Meta-ratings.kz.

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По информации СМИ, в руководстве главного спонсора — «Самрук-Казына» — недовольны результатами клуба, который вылетел из еврокубков и практически потерял шансы защитить в этом году чемпионский титул.

«После окончания сезона попечительский совет рассмотрит вопрос об остатке с поста директора клуба Михаила Гурмана. Ранее из “Астаны” ушел исполнительный директор Пол Эшуорт, несколько матчей исполнявший обязанности главного тренера. Попечительский совет считает Гурмана и Эшуорта главными виновниками провала команды в текущем сезоне», — пишет сайт.

Напомним, накануне «Астана» в важном матче проиграла «Кайрату», позволив ему еще дальше оторваться в чемпионской гонке. После этого Гурман пожаловался на судейство. Клуб он возглавил в июле 2019 года.

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