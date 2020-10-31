Михаил Гурман может покинуть «Астану» из-за провального сезона

Михаил Гурман может покинуть пост генерального директора ФК «Астана» по окончанию сезона, сообщает Meta-ratings. kz.

По информации СМИ, в руководстве главного спонсора — «Самрук-Казына» — недовольны результатами клуба, который вылетел из еврокубков и практически потерял шансы защитить в этом году чемпионский титул.

«После окончания сезона попечительский совет рассмотрит вопрос об остатке с поста директора клуба Михаила Гурмана. Ранее из “Астаны” ушел исполнительный директор Пол Эшуорт, несколько матчей исполнявший обязанности главного тренера. Попечительский совет считает Гурмана и Эшуорта главными виновниками провала команды в текущем сезоне», — пишет сайт.