«Шахтер» разгромил «Белшину» в матче чемпионата Беларуси

В первой половине встречи в Бобруйске забитых мячей не было, а после перерыва героем матча стал узбекский нападающий «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев. Он оформил хет-трик и ассистировал Юлиусу Секе при еще одном взятии ворот хозяев. На 86-й минуте Юрий Кендыш забил пятый гол, а за несколько секунд до окончания игры Денис Левицкий чуть сократил отставание бобруйчан.
Также сегодня футболисты мозырской «Славии» в отложенном поединке 18-го тура на своем поле сыграли вничью с брестским «Динамо» — 1:1.
В воскресенье, 1 ноября, в Молодечно минский «Энергетик-БГУ» проведет перенесенный матч 23-го тура против «Слуцка».
Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 53 очка (27 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 52 (27), «Динамо» (Брест) — 48 (27), «Неман» (Гродно) — 47 (27), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 47 (27), «Динамо» (Минск) — 45 (27), «Ислочь» (Минский район) — 44 (27), «Рух» (Брест) — 40 (27), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35 (26), «Витебск» — 34 (27), «Минск» — 34 (27), «Славия» (Мозырь) — 32 (26), «Городея» — 27 (27), «Слуцк» — 24 (26), «Белшина» (Бобруйск) — 20 (26), «Смолевичи» — 14 (27).
Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева.