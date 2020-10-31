«Шахтер» разгромил «Белшину» в матче чемпионата Беларуси

В первой половине встречи в Бобруйске забитых мячей не было, а после перерыва героем матча стал узбекский нападающий «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев. Он оформил хет-трик и ассистировал Юлиусу Секе при еще одном взятии ворот хозяев. На 86-й минуте Юрий Кендыш забил пятый гол, а за несколько секунд до окончания игры Денис Левицкий чуть сократил отставание бобруйчан.