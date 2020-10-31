Текущие события
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия М
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
20:30
Ливерпуль
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
20:30
Осасуна
Атлетико
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Интер
Парма
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн
Брест
21
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Локомотив
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Болонья
Кальяри
Футбол. Зарубежный
18:15
Атлетик
Севилья
21
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
23:00
Алавес
Барселона
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Челси
03
Футбол. Зарубежный
17:30
Айнтрахт Ф
Вердер
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Арминия
Боруссия Д
02
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Майнц
31
Футбол. Зарубежный
17:30
Кельн
Бавария
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Кротоне
Аталанта
12
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Ростов
01
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Краснодар
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Реал
Уэска
41
Футбол. Зарубежный
15:30
Шеффилд Юнайтед
Манчестер Сити
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Рубин
Арсенал Т
31
Футбол. Первый дивизион
1.11
СКА-Хабаровск
Иртыш
Все события
Фоторепортажи
14Самые яркие эль-класико за последние 10 лет
27Лучшие кадры карьеры Хабиба Нурмагомедова
17:43 (мск), источник: БЕЛТА

«Шахтер» разгромил «Белшину» в матче чемпионата Беларуси

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты солигорского «Шахтера» разгромили бобруйскую «Белшину» с результатом 5:1 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

В первой половине встречи в Бобруйске забитых мячей не было, а после перерыва героем матча стал узбекский нападающий «Шахтера» Джасурбек Яхшибоев. Он оформил хет-трик и ассистировал Юлиусу Секе при еще одном взятии ворот хозяев. На 86-й минуте Юрий Кендыш забил пятый гол, а за несколько секунд до окончания игры Денис Левицкий чуть сократил отставание бобруйчан.

Также сегодня футболисты мозырской «Славии» в отложенном поединке 18-го тура на своем поле сыграли вничью с брестским «Динамо» — 1:1.

В воскресенье, 1 ноября, в Молодечно минский «Энергетик-БГУ» проведет перенесенный матч 23-го тура против «Слуцка».

Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 53 очка (27 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 52 (27), «Динамо» (Брест) — 48 (27), «Неман» (Гродно) — 47 (27), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 47 (27), «Динамо» (Минск) — 45 (27), «Ислочь» (Минский район) — 44 (27), «Рух» (Брест) — 40 (27), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35 (26), «Витебск» — 34 (27), «Минск» — 34 (27), «Славия» (Мозырь) — 32 (26), «Городея» — 27 (27), «Слуцк» — 24 (26), «Белшина» (Бобруйск) — 20 (26), «Смолевичи» — 14 (27).

Бомбардирскую гонку возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш, забивший 17 мячей, на один гол меньше в активе Джасурбека Яхшибоева.

Белшина
1:5
Первый тайм: 0:0
Шахтер С
 Гороскоп на май 2020
Забавная реакция кота на пляж быстро стала мемом - фото
Удаление не спасло. Еременко сделал победу в игре со «Спартаком»
Азар забил, «Реал» — лидер. У Зидана все под контролем
«Краснодар» проиграл третий матч подряд и упал на 10-е место
Рублев в пятый раз в сезоне вышел в финал турнира АТР
Миранчук просидел на скамейке третий матч Серии А подряд
Смотри все матчи чемпионата Испании в прямом эфире (видео)
«Сочи» принимает «Локомотив» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь