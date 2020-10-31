«Манчестер Сити» обыграл аутсайдера АПЛ и вышел на седьмое место
«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче седьмого тура Английской
«Манчестер Сити» на выезде обыграл «Шеффилд Юнайтед» в матче седьмого тура Английской
Встреча прошла в субботу, 31 октября, и завершилась со счетом. В первом тайме в составе «горожан» отличился Кайл Уокер. Во второй половине игры зрители не увидели голов.
Победа позволила «Манчестер Сити» набрать 11 очков и выйти на седьмое место в чемпионате. В активе Шеффилда одно очко, команда расположилась на 19-й позиции.
В следующем туре «Манчестер Сити» 8 ноября на своем поле примет «Ливерпуль». «Шеффилд» днем раньше на выезде сыграет с «Челси».