Конфликт погашен, Азар забил, «Реал» — лидер. У Зидана все под контролем

Скандал под камерами

Многие называли прошлый сезон самым необычным в истории футбола. Трудно с этим не согласиться, помня о трехмесячном карантине и спринтерской доигровке. Но по факту новый спортивный год получается даже более сложным. Если летом требовалось выложиться на относительно коротком отрезке, то сейчас это уже изнурительный марафон с двумя матчами в неделю. С еврокубками и матчами сборных, что на фоне отсутствия полноценного отпуска и предсезонной подготовки сказывается на всех без исключения. В этом плане игра «Реала» в Менхенгладбахе показательна. Настоящие качели — с провалами и героическим спасением и двумя голами на последних минутах. То есть, об идеале говорить не приходится, но класс и высокий уровень никуда не испарились. Зинедин Зидан даже сказал, что при таком качестве игры выход в плей-офф гарантирован.

Тем не менее, слухов о будущем француза и его возможных сменщиках — от Маурисио Покеттино до Гути — демонстративный позитив Зизу не отменяет. А после матча в Германии у тренера появился более актуальный повод для головной боли. Виной тому запись беседы Бензема и Менди перед началом второго тайма. Форвард забыл, что и под трибунами есть камеры, и не сразу прикрыл рот рукой, так что его речь была прочитана по губам. «Брат, просто не пасуй ему. Клянусь матерью, он играет против нас», — сказал Бензема соотечественнику, имея в виду Винисиуса Жуниора.

Так ли это на самом деле — большой вопрос. Особенно с учетом хороших отношений Бензема с бразильцем. Так что они все уладили с глазу на глаз. Эту информацию Зидан подтвердил на предматчевой пресс-конференции, добавив: подобное случалось и с ним, это обычная ситуация для любой команды, но все остается на поле, а критика не повлияет на Винисиуса. Кроме того, тренер отвесил бразильцу несколько персональных комплиментов, явно желая пресечь слухи о том, что он лично и клуб в целом не удовлетворены прогрессом южноамериканца.

Юбилей Рамоса и гол Азара

Тем не менее, перед стартовым свистком режиссер трансляции показал крупным планом Бензема и Винисиуса. Француз в тот момент готовился начать игру, а бразилец скучал на скамейке запасных, уступив место в старте не попадавшему туда с лета Азару. То есть, Зидан выставил атакующую тройку, которая, по версии журналистов, является для тренера оптимальной. В ней компанию лечившемуся почти три месяца бельгийцу составили Бензема и Асенсио. В остальном все было привычно, включая очередной вынужденный выход Лукаса Васкеса на позиции правого защитника.

Правда, первого голевого момента пришлось ждать до середины тайма. Причем на острие атаки при подаче Марселу оказался юбиляр — проводивший 500-й матч в ла лиге Серхио Рамос. До его классного удара головой «Реал» пытался раскачать оборону «Уэски», которая изредка огрызалась выпадами быстроногого Рафы Мира. И, в конце концов, устав от попыток пробиться к воротам за счет комбинационной игры, Азар выбрал простое решение. Принял передачу Вальверде и выстрелил из-за пределов штрафной. Красота удара вполне соответствовала значимости момента, так как прошлый гол бельгийца за «Реал» состоялся 392 дня назад.

Как правило, такие моменты становятся шоком для заведомого аутсайдера, который просто не знает, что делать. Прежний план теряет актуальность, а к открытой игре ты не готовился. Отсюда растерянность, которой перед уходом на перерыв воспользовался Бензема. Во второй же половине, когда «Уэске» пришлось раскрываться, «сливочные» разгулялись на свободном пространстве. Винисиус тоже вышел и, кстати, сразу создал момент для Бензема. После четвертой головой атаки француз и вовсе обнял находившегося рядом бразильца.