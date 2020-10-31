Голы Мюллера и Гнабри принесли победу «Баварии» над «Кельном»

В первом тайме баварцы забили дважды. Сначала Томас Мюллер реализовал пенальти, а затем Серж Гнабри удвоил преимущество «Баварии». «Кельн» смог ответить голом Доминика Дрекслера в конце матча.

В другой игре дня «Аугсбург» победил «Майнц» со счетом 3:1.