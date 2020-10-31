Голы Мюллера и Гнабри принесли победу «Баварии» над «Кельном»
«Бавария» обыграла «Кельн» в матче 6-го тура Бундеслиги. Встреча прошла в Кельне и завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.
«Бавария» обыграла «Кельн» в матче 6-го тура Бундеслиги. Встреча прошла в Кельне и завершилась со счетом 2:1 в пользу мюнхенцев.
В первом тайме баварцы забили дважды. Сначала Томас Мюллер реализовал пенальти, а затем Серж Гнабри удвоил преимущество «Баварии». «Кельн» смог ответить голом Доминика Дрекслера в конце матча.
В другой игре дня «Аугсбург» победил «Майнц» со счетом 3:1.
В таблице Бундеслиги «Бавария» лидирует с 15 очками. «Кельн» занимает 16-ю позицию (2). «Аугсбург» идет 4-м, набрав 10 очков, у «Майнца»