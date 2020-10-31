Дубль Хуммельса принес дортмундской «Боруссии» победу над «Арминией»

Оба гола в составе победителей, игравших без своего лучшего бомбардира Эрлинга Холанда, забил центральный защитник Матс Хуммельс.

Еще в одном матче тура «Айнтрахт» во Франкфурте сыграл вничью с «Вердером» — 1:1.