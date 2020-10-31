Дубль Хуммельса принес дортмундской «Боруссии» победу над «Арминией»
Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Арминии» в матче 6-го тура Бундеслиги. Встреча, состоявшаяся в Билефельде 31 октября, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Дортмундская «Боруссия» нанесла поражение «Арминии» в матче 6-го тура Бундеслиги. Встреча, состоявшаяся в Билефельде 31 октября, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Оба гола в составе победителей, игравших без своего лучшего бомбардира Эрлинга Холанда, забил центральный защитник Матс Хуммельс.
Еще в одном матче тура «Айнтрахт» во Франкфурте сыграл вничью с «Вердером» — 1:1.
«Боруссия» с 15 очками идет второй в турнирной таблице, уступая лидирующей «Баварии» лишь по дополнительным показателям. «Арминия» (4) занимает 14-ю позицию. «Вердер» (9) идет 7-м, а «Айнтрахт» — 8-м.