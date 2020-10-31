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20:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Севилья» уступила «Атлетику» в матче восьмого тура чемпионата Испании

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты «Севильи» на выезде проиграли «Атлетику» из Бильбао в матче восьмого тура чемпионата Испании.

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Игра в Бильбао завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голы в составе «Атлетика» забили Икер Муньянин (76-я минута) и Ойан Сансет (86), у «Севильи» отличился Юссеф Эн-Несири (9).

«Севилья» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги чемпионов. Матчи пройдут 4 ноября в Испании и 24 ноября в России.

Атлетик
2:1
Первый тайм: 0:1
Севилья
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