«Севилья» уступила «Атлетику» в матче восьмого тура чемпионата Испании
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты «Севильи» на выезде проиграли «Атлетику» из Бильбао в матче восьмого тура чемпионата Испании.
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Футболисты «Севильи» на выезде проиграли «Атлетику» из Бильбао в матче восьмого тура чемпионата Испании.
Игра в Бильбао завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голы в составе «Атлетика» забили Икер Муньянин (76-я минута) и Ойан Сансет (86), у «Севильи» отличился Юссеф
«Севилья» является соперником «Краснодара» по групповому этапу Лиги чемпионов. Матчи пройдут 4 ноября в Испании и 24 ноября в России.