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21:54 (мск), источник: Sport24

Иммобиле вернулся в общую группу «Лацио» перед матчем с «Зенитом»

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле вернулся в общую группу команды в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Об этом сообщает пресс-служба римского клуба.

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Источник: Sport24

Сегодня утром «Лацио» опубликовал заявление о том, что у некоторых игроков диагностирован коронавирус, однако не уточнил, о ком именно идет речь.

Во второй половине дня команда прибыла на тренировку, и журналисты заметили Иммобиле вместе с остальными игроками. Также после паузы вернулись Томас Стракоша, Лукас Лейва, Луис Фелипе и Штефан Раду. При этом несколько футболистов «орлов» отсутствовали на занятии.

4 ноября «Лацио» встретится с «Зенитом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

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