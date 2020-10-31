Иммобиле вернулся в общую группу «Лацио» перед матчем с «Зенитом»
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле вернулся в общую группу команды в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Об этом сообщает
Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле вернулся в общую группу команды в преддверии матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом». Об этом сообщает
Сегодня утром «Лацио» опубликовал заявление о том, что у некоторых игроков диагностирован коронавирус, однако не уточнил, о ком именно идет речь.
Во второй половине дня команда прибыла на тренировку, и журналисты заметили Иммобиле вместе с остальными игроками. Также после паузы вернулись Томас Стракоша, Лукас Лейва, Луис Фелипе и Штефан Раду. При этом несколько футболистов «орлов» отсутствовали на занятии.
4 ноября «Лацио» встретится с «Зенитом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.