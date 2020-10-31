«Белененсеш» сыграл вничью в дебютном матче Крицюка

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 1:1. На гол Райана Голда (69-й минута, с пенальти) хозяева ответили точным ударом Бруно Рамиреса (90+8). На 79-й минуте футболист «Фаренсе» Джонатан Лукка не смог реализовать 11-метровый.

Крицюк, для которого этот матч стал дебютным за «Белененсеш», пополнил состав команды в конце сентября. Ранее 29-летний голкипер защищал цвета «Краснодара», а также выступал за португальские «Брагу» и «Риу Аве».