Головин не попал в заявку «Монако» на матч чемпионата Франции с «Бордо»
Тренерский штаб «Монако» взял с собой 21 игрока на матч 9-го тура чемпионата Франции с «Бордо».
Тренерский штаб «Монако» взял с собой 21 игрока на матч 9-го тура чемпионата Франции с «Бордо».
В игре не примет участие российский полузащитник Александр Головин, выбывший
Список игроков «Монако», отправившихся на матч против «Лиона», выглядит следующим образом:
Вратари: Леконт, Маджески, Манноне;.
Защитники: Бадьяшил, Агилар, Дисаси, Матсима, Энрике, Сидибе, Марипан;.
Полузащитники: Фабрегас, Диоп, Фофана, Флорентино, Желсон, Оньекуру, Чуамени;.
Нападающие: Пеллегри, Йоветич,
Матч «Монако» — «Бордо» состоится 1 ноября и начнется в 19:00 мск.