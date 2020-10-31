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22:12 (мск), источник: Sport24

Головин не попал в заявку «Монако» на матч чемпионата Франции с «Бордо»

Тренерский штаб «Монако» взял с собой 21 игрока на матч 9-го тура чемпионата Франции с «Бордо».

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Источник: Sport24

В игре не примет участие российский полузащитник Александр Головин, выбывший из-за травмы задней поверхности бедра, полученной в матче 2-го тура чемпионата Франции с «Мецем» (1:0) 30 августа. Хавбек покинул поле на 15-й минуте встречи, держась за заднюю поверхность бедра.

Список игроков «Монако», отправившихся на матч против «Лиона», выглядит следующим образом:

Вратари: Леконт, Маджески, Манноне;.

Защитники: Бадьяшил, Агилар, Дисаси, Матсима, Энрике, Сидибе, Марипан;.

Полузащитники: Фабрегас, Диоп, Фофана, Флорентино, Желсон, Оньекуру, Чуамени;.

Нападающие: Пеллегри, Йоветич, Бен-Йеддер, Фолланд.

Матч «Монако» — «Бордо» состоится 1 ноября и начнется в 19:00 мск.

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