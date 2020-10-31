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23:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Интер» ушёл от поражения в матче с «Пармой», забив в компенсированное время

В Милане на стадионе «Сан-Сиро» завершился матч 6-го тура Серии А.

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Источник: AP 2020

«Интер» на своём поле не смог одержать победу в матче с «Пармой», встреча закончилась со счётом 2:2.

На 46-й минуте гости вышли вперёд после точного удара Жервиньо. Ещё через 16 минут африканец оформил дубль. Но удержать победный счёт гостям так и не удалось — вскоре Марсело Брозович отыграл один мяч, а ничью «Интеру» принёс точный удар Ивана Перишича на 92-й минуте.

«Интер», набрав 11 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Серии А. «Парма» набрала в шести матчах пять очков, команда занимает 15-е место в турнирной таблице Серии А.

В следующем туре «Парма» будет принимать «Фиорентину», а «Интер» сыграет в гостях с «Аталантой».

Интер
2:2
Первый тайм: 0:0
Парма
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