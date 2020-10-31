Дубль Жоау Феликса помог «Атлетико» обыграть «Осасуну»

Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. У победителей дубль сделал Жоау Феликс (43-я и 69-я минуты), который мог оформить хет-трик, но не реализовал пенальти на 48-й минуте, также отличился Лукас Торрейра (88). У хозяев мяч забил Анте Будимир (80).