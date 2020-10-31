«Ливерпуль» не проигрывает на «Энфилде» в АПЛ 63 матча. Это 2-й результат в истории

Благодаря этому «Ливерпуль» продлил серию без поражений на своем поле в АПЛ до 63 матчей, повторив клубный рекорд, установленный в период с 1978 по 1980 год.

Что касается действующей серии, то в последний раз «Ливерпуль» проигрывал на «Энфилде» в АПЛ в апреле 2017 года, когда уступил «Кристал Пэлас» (1:2).