Тренер «Аталанты» раскрыл причину отсутствия Миранчука в составе
Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини рассказал о том, почему российский полузащитник Алексей Миранчук не выходит в составе бергамского клуба.
Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини рассказал о том, почему российский полузащитник Алексей Миранчук не выходит в составе бергамского клуба.
Об этом сообщает Football Italia.
По его словам, 25-летний хавбек только приехал из другого чемпионата и проходит процесс адаптации к новым требованиям, вследствие чего он рассматривается больше как игрок ротации.
Напомним, что в настоящее время «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе после шести игр 12 очков.