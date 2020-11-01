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09:39 (мск), источник: Газета.Ру

Тренер «Аталанты» раскрыл причину отсутствия Миранчука в составе

Главный тренер «Аталанты» Джанпьеро Гасперини рассказал о том, почему российский полузащитник Алексей Миранчук не выходит в составе бергамского клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Football Italia.

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Аталанта (Бергамо)

По его словам, 25-летний хавбек только приехал из другого чемпионата и проходит процесс адаптации к новым требованиям, вследствие чего он рассматривается больше как игрок ротации.

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

Напомним, что в настоящее время «Аталанта» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, имея в своем активе после шести игр 12 очков.

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