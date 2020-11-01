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00:47 (мск), источник: Sport24

Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Фортуну»

«Аякс» разгромил «Фортуну» из Ситтарда в матче 7-го тура Эредивизи. Встреча прошла в Амстердаме 31 октября и завершилась со счетом 5:2 в пользу действующих чемпионов Нидерландов.

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Дублем в составе победителей отметился Дэви Классен, еще по голу забили Брайан Броббей, Душан Тадич (с пенальти) и экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес (пенальти). Причем для Броббея, чей возраст составляет 18 лет и 173 дня, сегодняшний матч был дебютным в Эредивизи. Отметим и то, что всего «Аякс» 3 раза бил пенальти в сегодняшней игре с «Фортуной» — Дэви Классен свою попытку запорол, но забил, сыграв на добивании. В составе гостей автором обоих голов стал Джордж Кокс.

«Аякс» с 18 набранными очками лидирует в турнирной таблице Эредивизи. У «Фортуны» 2 очка и последнее, 18-е, место.

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