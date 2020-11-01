Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Фортуну»

Дублем в составе победителей отметился Дэви Классен, еще по голу забили Брайан Броббей, Душан Тадич (с пенальти) и экс-нападающий «Спартака» Квинси Промес (пенальти). Причем для Броббея, чей возраст составляет 18 лет и 173 дня, сегодняшний матч был дебютным в Эредивизи. Отметим и то, что всего «Аякс» 3 раза бил пенальти в сегодняшней игре с «Фортуной» — Дэви Классен свою попытку запорол, но забил, сыграв на добивании. В составе гостей автором обоих голов стал Джордж Кокс.