Гол Промеса помог «Аяксу» разгромить «Фортуну»
«Аякс» разгромил «Фортуну» из Ситтарда в матче 7-го тура Эредивизи. Встреча прошла в Амстердаме 31 октября и завершилась со счетом 5:2 в пользу действующих чемпионов Нидерландов.
«Аякс» разгромил «Фортуну» из Ситтарда в матче 7-го тура Эредивизи. Встреча прошла в Амстердаме 31 октября и завершилась со счетом 5:2 в пользу действующих чемпионов Нидерландов.
Дублем в составе победителей отметился Дэви Классен, еще по голу забили Брайан Броббей, Душан Тадич (с пенальти) и
«Аякс» с 18 набранными очками лидирует в турнирной таблице Эредивизи. У «Фортуны» 2 очка и последнее, 18-е, место.