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01:15 (мск), источник: Чемпионат.com

«ПСЖ» разгромил «Нант» и стал единоличным лидером Лиги 1

В Нанте на стадионе «Ля Божуар — Луи Фонтено» завершился матч 9-го тура Лиги 1.

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Источник: AP 2020

«Нант» на своём поле уступил «ПСЖ», встреча закончилась со счётом 3:0.

На 47-й минуте парижан вперёд вывел Андер Эррера. На 65-й минуте Киллиан Мбаппе удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти. Хозяева могли отыграть один мяч на 70-й минуте, но Кадер Бамба не реализовал пенальти. Итоговый счёт на 88-й минуте установил Пабло Сарабия.

«ПСЖ» набрал 21 очко и стал единоличным лидером Лиги 1. Второе место занимает «Лилль», набравший 18 очков. Но «северные доги» провели на матч меньше, чем «ПСЖ». «Нант» (8) располагается на 15-м месте.

В следующем туре «ПСЖ» будет принимать «Ренн», а «Нант» сыграет в гостях с «Лорьяном».

Нант
0:3
Первый тайм: 0:0
ПСЖ
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