«ПСЖ» разгромил «Нант» и стал единоличным лидером Лиги 1

«Нант» на своём поле уступил «ПСЖ», встреча закончилась со счётом 3:0.

На 47-й минуте парижан вперёд вывел Андер Эррера. На 65-й минуте Киллиан Мбаппе удвоил преимущество гостей, реализовав пенальти. Хозяева могли отыграть один мяч на 70-й минуте, но Кадер Бамба не реализовал пенальти. Итоговый счёт на 88-й минуте установил Пабло Сарабия.

«ПСЖ» набрал 21 очко и стал единоличным лидером Лиги 1. Второе место занимает «Лилль», набравший 18 очков. Но «северные доги» провели на матч меньше, чем «ПСЖ». «Нант» (8) располагается на 15-м месте.