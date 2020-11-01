Безвыигрышная серия «Барселоны» в чемпионате Испании продлилась до четырех матчей
ТАСС, 1 ноября. «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Алавесом» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.
ТАСС, 1 ноября. «Барселона» на выезде сыграла вничью с «Алавесом» в матче восьмого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счетом 1:1.
В составе хозяев после грубой ошибки вратаря «Барселоны» Нето мяч забил Луис Риоха (31-я минута), у гостей отличился Антуан Гризманн (63). На 62-й минуте матча игрок «Алавеса» Хота получил вторую желтую карточку и покинул поле.
«Барселона» не может одержать победу в чемпионате на протяжении четырех матчей (2 ничьи, 2 поражения), в турнирной таблице подопечные Рональда Кумана занимают 12-е место, набрав 8 очков после шести матчей. «Алавес» располагается на 13-й строчке с тем же количеством очков после 8 игр.
В следующем туре каталонская команда 7 ноября примет «Бетис», «Алавес» днем позднее в гостях сыграет с «Леванте».
В других матчах игрового дня мадридский «Реал» дома разгромил «Уэску» со счетом 4:1, «Атлетик» на своем поле переиграл «Севилью» (2:1), «Атлетико» в гостях оказался сильнее «Осасуны» (3:1).