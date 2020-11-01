«Ставим задачу выиграть все пять игр». Тихонов — о матче с «Кайратом» и цели на остаток сезона

«У нас не получилось забить, было несколько моментов, в том числе у Леши Щеткина на 90-й минуте. В данный момент мы столкнулись с соперником, который играет в быстрый агрессивный футбол, плюс исполнительское мастерство у них на высоком уровне. Но мне наша команда понравилась, особенно то, как быстро выходили из обороны в атаку. Возможно, в концовке не получалось, были приняты неверные решения. Думаю, что это от перенастроя футболистов, так как матчи такого накала бывают редко. Жесткие, моментами даже грубые эпизоды в игре были так же от настроя с одной и с другой стороны, отсюда в некоторых моментах были немного спорные решения от судей. Но мы не будем говорить о судьях, это их работа, мы думаем о своей игре, о том, где нам нужно прибавлять, становиться лучше. Нам есть над чем работать, и мы это будем делать», — рассказал Тихонов.