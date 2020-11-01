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12:55 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Реал» не планирует подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» не будет подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.

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«Реал» из-за сокращения бюджета в связи с пандемией коронавируса обошелся без трансферов в летнее трансферное окно. Таким же путем клуб планирует пойти зимой.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реал (Мадрид)

Мадридский клуб может выйти на трансферный рынок, если продаст Луку Йовича или Мариано Диаса. Но по данным источника, даже при таком развитии событий, маловероятно, что «Реал» будет делать новые приобретения.

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