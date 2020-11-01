«Реал» не планирует подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» не будет подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.
МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Мадридский футбольный клуб «Реал» не будет подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно, сообщает Marca.
«Реал»
Мадридский клуб может выйти на трансферный рынок, если продаст Луку Йовича или Мариано Диаса. Но по данным источника, даже при таком развитии событий, маловероятно, что «Реал» будет делать новые приобретения.