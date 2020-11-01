«Реал» не планирует подписывать новых игроков в зимнее трансферное окно

«Реал» из-за сокращения бюджета в связи с пандемией коронавируса обошелся без трансферов в летнее трансферное окно. Таким же путем клуб планирует пойти зимой.

Мадридский клуб может выйти на трансферный рынок, если продаст Луку Йовича или Мариано Диаса. Но по данным источника, даже при таком развитии событий, маловероятно, что «Реал» будет делать новые приобретения.