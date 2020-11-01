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12:04 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Наполи» продлит контракт с главным тренером Гаттузо до 2023 года

ТАСС, 1 ноября. Руководство итальянского футбольного клуба «Наполи» намерено продлить соглашение с главным тренером команды итальянцем Дженнаро Гаттузо до 2023 года. Об этом сообщает телеканал Sky Sport Italia.

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Источник: AP 2020

По информации источника, в субботу Гаттузо провел встречу с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом и спортивным директором Кристино Джунтоли.

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Стороны согласовали детали будущего контракта. Журналист Николо Скира в Twitter сообщил, что зарплата Гаттузо по новому соглашению составит €2 млн в год без учета бонусов.

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Наполи (Неаполь)

Гаттузо 42 года, он возглавил «Наполи» в декабре 2019 года, стал с клубом обладателем Кубка Италии. Также он тренировал швейцарский «Сьон», греческий ОФИ и итальянские «Палермо», «Парму», «Милан».

Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 11 очков в пяти матчах.

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