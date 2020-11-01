СМИ: «Наполи» продлит контракт с главным тренером Гаттузо до 2023 года

По информации источника, в субботу Гаттузо провел встречу с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом и спортивным директором Кристино Джунтоли.
Стороны согласовали детали будущего контракта. Журналист Николо Скира в Twitter сообщил, что зарплата Гаттузо по новому соглашению составит €2 млн в год без учета бонусов.
Гаттузо 42 года, он возглавил «Наполи» в декабре 2019 года, стал с клубом обладателем Кубка Италии. Также он тренировал швейцарский «Сьон», греческий ОФИ и итальянские «Палермо», «Парму», «Милан».
«Наполи» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 11 очков в пяти матчах.