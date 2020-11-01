Александр Головин вернётся в общую группу «Монако» через две недели

Пока полузащитник работает по индивидуальной программе. Для полного восстановления россиянину потребуется ещё около двух недель. Об этом «Чемпионату» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--ae0fe3db0c95c5949765" data-vnd="ae0fe3db0c95c5949765" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=ae0fe3db0c95c5949765" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Скорее всего, Головин вернётся на поле после матча с “ПСЖ” — 20 ноября», — сказал источник «Чемпионату».

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