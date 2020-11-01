«Кто-то хочет натравить всех на меня». Младенов — о сокращении зарплат в «Кайсаре», блате и «драке» с игроком в раздевалке
Кызылординцы идут пятыми в КПЛ.
Кызылординцы идут пятыми в КПЛ.
Главный тренер «Кайсара» Стоичо Младенов дал интервью KazFootball.kz, в котором прокомментировал слухи вокруг кызылординского клуба.
— Стойчо, в начале пандемии в команде сократили зарплаты, но ходили слухи о том, что тренерский штаб наотрез отказался на понижение. Как бы вы это прокомментировали?
— Действительно, в связи с пандемией коронавируса в клубе сократили бюджет на сезон. Все футболисты и тренеры пошли на понижение зарплаты. Поэтому, информация о том, что мы отказались, не соответствует действительности. Ведь, в настоящее время очень сложная ситуация не только в Казахстане, но и во всем мире.
— Также в СМИ ходили разговоры о том, что форвард Александр Колев является якобы вашим зятем и в кызылординский клуб он попал по блату. Правда ли это?
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— На днях вышла информация о том, что вы запретили одному из игроков говорить на казахском языке и чуть ли не навязалась драка. Как можете прокомментировать эту ситуацию? Если это правда, о каком игроке идет речь?
— Во второй раз за сезон мы проиграли «Каспию». Это очень болезненное поражение для нас. Мы сейчас находимся в группе лидеров и такие матчи нельзя так проигрывать, ведь у нас стоит задача — попасть в пятерку лучших команд чемпионата. Обстановка в команде была не из самых хороших, все были опустошены, переживали
Да, был неприятный случай после игры, но проясню ситуацию. Когда все зашли в раздевалку, один из игроков, не буду называть его имя из уважения к нему, руководству и тренерскому штабу, обсуждал итог игры