«Кто-то хочет натравить всех на меня». Младенов — о сокращении зарплат в «Кайсаре», блате и «драке» с игроком в раздевалке

Главный тренер «Кайсара» Стоичо Младенов дал интервью KazFootball.kz, в котором прокомментировал слухи вокруг кызылординского клуба.

— Стойчо, в начале пандемии в команде сократили зарплаты, но ходили слухи о том, что тренерский штаб наотрез отказался на понижение. Как бы вы это прокомментировали?

— Действительно, в связи с пандемией коронавируса в клубе сократили бюджет на сезон. Все футболисты и тренеры пошли на понижение зарплаты. Поэтому, информация о том, что мы отказались, не соответствует действительности. Ведь, в настоящее время очень сложная ситуация не только в Казахстане, но и во всем мире.

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— Также в СМИ ходили разговоры о том, что форвард Александр Колев является якобы вашим зятем и в кызылординский клуб он попал по блату. Правда ли это?

— Во-первых, у меня нет дочери, поэтому он никак не может быть моим зятем. Во-вторых, это ложная информация. Александр — очень важный игрок нашей команды и мы на него рассчитываем. Не знаю, кто это все придумывает. Кто-то хочет натравить всех на меня и навредить моей репутации.

— На днях вышла информация о том, что вы запретили одному из игроков говорить на казахском языке и чуть ли не навязалась драка. Как можете прокомментировать эту ситуацию? Если это правда, о каком игроке идет речь?

— Во второй раз за сезон мы проиграли «Каспию». Это очень болезненное поражение для нас. Мы сейчас находимся в группе лидеров и такие матчи нельзя так проигрывать, ведь у нас стоит задача — попасть в пятерку лучших команд чемпионата. Обстановка в команде была не из самых хороших, все были опустошены, переживали из-за проигрыша.