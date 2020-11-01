«Кто-то хочет натравить всех на меня». Младенов — о сокращении зарплат в «Кайсаре», блате и «драке» с игроком в раздевалке

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
13:00
Краснодар-2
Алания
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нижний Новгород
Футбол. Премьер-лига
перерыв
Уфа
Урал
02
Футбол. Первый дивизион
14:00
Шинник
Волгарь
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Текстильщик
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Динамо Бр
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Чертаново
Футбол. Премьер-лига
14:00
Химки
Зенит
Футбол. Зарубежный
14:30
Удинезе
Милан
Футбол. Зарубежный
15:00
Сент-Этьен
Монпелье
Футбол. Зарубежный
15:00
Астон Вилла
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
16:00
Бетис
Эльче
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ротор
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Ницца
Футбол. Зарубежный
17:00
Дижон
Лорьян
Футбол. Зарубежный
17:00
Ним
Метц
Футбол. Зарубежный
17:00
Реймс
Страсбур
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
17:00
Торпедо М
Крылья Советов
Футбол. Первый дивизион
17:00
Чайка
Томь
Футбол. Зарубежный
17:00
Ньюкасл Юнайтед
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:00
Специя
Ювентус
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Лацио
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Байер
Футбол. Первый дивизион
08:00
СКА-Хабаровск
Иртыш
11
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Нефтехимик
Футбол. Зарубежный
18:00
Сельта
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
19:00
Монако
Бордо
Футбол. Премьер-лига
19:00
Тамбов
Динамо
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
20:00
Герта
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
20:00
Наполи
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
20:00
Рома
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
20:30
Гранада
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:15
Тоттенхэм Хотспур
Брайтон & Хоув
Футбол. Зарубежный
22:45
Сампдория
Дженоа
Футбол. Зарубежный
23:00
Лилль
Лион
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Хетафе
Футбол. Зарубежный
31.10
Нант
ПСЖ
03
Футбол. Зарубежный
31.10
Алавес
Барселона
11
Все события
Фоторепортажи
10Ничья ЦСКА с «Вольфсбергом»
10Щербакова победила на Кубке России по фигурному катанию
12:45 (мск), источник: Vesti.kz

«Кто-то хочет натравить всех на меня». Младенов — о сокращении зарплат в «Кайсаре», блате и «драке» с игроком в раздевалке

Кызылординцы идут пятыми в КПЛ.

Наверх

Главный тренер «Кайсара» Стоичо Младенов дал интервью KazFootball.kz, в котором прокомментировал слухи вокруг кызылординского клуба.

— Стойчо, в начале пандемии в команде сократили зарплаты, но ходили слухи о том, что тренерский штаб наотрез отказался на понижение. Как бы вы это прокомментировали?

— Действительно, в связи с пандемией коронавируса в клубе сократили бюджет на сезон. Все футболисты и тренеры пошли на понижение зарплаты. Поэтому, информация о том, что мы отказались, не соответствует действительности. Ведь, в настоящее время очень сложная ситуация не только в Казахстане, но и во всем мире.

Читайте также
Тренер дебютанта еврокубков едва не подрался с игроком в раздевалке после поражения от аутсайдера КПЛ

— Также в СМИ ходили разговоры о том, что форвард Александр Колев является якобы вашим зятем и в кызылординский клуб он попал по блату. Правда ли это?

— Во-первых, у меня нет дочери, поэтому он никак не может быть моим зятем. Во-вторых, это ложная информация. Александр — очень важный игрок нашей команды и мы на него рассчитываем. Не знаю, кто это все придумывает. Кто-то хочет натравить всех на меня и навредить моей репутации.

— На днях вышла информация о том, что вы запретили одному из игроков говорить на казахском языке и чуть ли не навязалась драка. Как можете прокомментировать эту ситуацию? Если это правда, о каком игроке идет речь?

— Во второй раз за сезон мы проиграли «Каспию». Это очень болезненное поражение для нас. Мы сейчас находимся в группе лидеров и такие матчи нельзя так проигрывать, ведь у нас стоит задача — попасть в пятерку лучших команд чемпионата. Обстановка в команде была не из самых хороших, все были опустошены, переживали из-за проигрыша.

Да, был неприятный случай после игры, но проясню ситуацию. Когда все зашли в раздевалку, один из игроков, не буду называть его имя из уважения к нему, руководству и тренерскому штабу, обсуждал итог игры по-казахски. Я попросил его говорить на русском языке, чтобы все иностранные игроки понимали и могли прокомментировать. Ведь в Казахстане русский — официальный язык, я лишь хотел, чтобы все футболисты понимали друг друга. Но я ни в коем случае не запрещал ему говорить на его родном языке. Сейчас все наладилось, конфликт исчерпан. А то, что пишут в СМИ — слегка преувеличено.

Читайте также
"Кто-то хочет натравить всех на меня". Младенов - о сокращении зарплат в "Кайсаре", блате и "драке" с игроком в раздевалке
«Первый тайм - ужас». Николич об игре «Локо» с «Сочи»
Тренер «Аталанты» раскрыл причину отсутствия Миранчука в составе
UFC не будет спешить освобождать титул после ухода Хабиба
UFC Fight Night 181. Холл победил Силву техническим нокаутом
Российский фигурист победил на турнире в Минске
Тренер Гассиева: Реванш Мурата с Усиком вызовет большой интерес
«Уфа» принимает «Урал» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь