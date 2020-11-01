«От лица команды хотел бы извиниться». Эрич — об обидном поражении от «Кайрата» и шансах «Астаны» на чемпионство
Вратарь назвал год тяжелым.
Вратарь назвал год тяжелым.
Вратарь «Астаны» Ненад Эрич прокомментировал поражение от «Кайрата» (0:1) в рамках 16-го тура казахстанской
— Потерпели обидное поражение в матче с «Кайратом». На игру выходили только с целью победить, но это футбол! Также от лица команды хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за результат этого матча, да и всего сезона. Несмотря на то, что матчи проводятся без зрителей, мы чувствуем поддержку наших болельщиков, было очень приятно их увидеть здесь в Алматы. Мы понимаем, что «Астана» приучила всех за последние годы к первому месту и участию в основных стадиях еврокубков, но этот год тяжелый во всех отношениях. Сейчас важно не опускать руки, сделать правильные выводы и идти дальше вперед.
— На чемпионство остаются лишь математические шансы, но чемпионат продолжается. Какая задача стоит перед командой?
— Мы должны выходить на каждый матч с одной единственной целью — победить. Впереди у нас пять матчей, и мы хотим порадовать наших болельщиков и наш клуб победами!
Добавим, что «Кайрат» с 41 очком после 16 туров возглавляет таблицу КПЛ, опережая на 14 очков «Астану», у которой есть игра в запасе.