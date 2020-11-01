«От лица команды хотел бы извиниться». Эрич — об обидном поражении от «Кайрата» и шансах «Астаны» на чемпионство

— Потерпели обидное поражение в матче с «Кайратом». На игру выходили только с целью победить, но это футбол! Также от лица команды хотел бы извиниться перед нашими болельщиками за результат этого матча, да и всего сезона. Несмотря на то, что матчи проводятся без зрителей, мы чувствуем поддержку наших болельщиков, было очень приятно их увидеть здесь в Алматы. Мы понимаем, что «Астана» приучила всех за последние годы к первому месту и участию в основных стадиях еврокубков, но этот год тяжелый во всех отношениях. Сейчас важно не опускать руки, сделать правильные выводы и идти дальше вперед.