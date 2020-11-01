Александр Меркель назвал причину срыва трансфера в «Астану»
В итоге казахстанец перешел в клуб из Саудовской Аравии.
В итоге казахстанец перешел в клуб из Саудовской Аравии.
Полузащитник сборной Казахстана по футболу Александр Меркель рассказал, почему сорвался его переход в «Астану». Его слова приводит DAZ.
«Я никогда не отказывался от “Астаны”. Я был готов поехать в “Астану”, потому что это очень хороший клуб. У меня были очень хорошие переговоры с тогдашним тренером Михалом Билеком, и я уже с нетерпением ждал возможности приехать в Казахстан, играть в
Напомним, в сентябре Меркель перешел в клуб «Аль-Фейсали» из Саудовской Аравии. 28-летний хавбек подписал двухлетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.
Последним клубом Меркеля был «Хераклес», за который он выступал с 2018 года. В минувшем сезоне он провел 25 матчей, забил два мяча и отдал четыре голевые передачи.
Также Меркель выступал за «Милан» в 2009—2011 годах, после чего был продан в «Дженоа» за 6,5 миллиона евро. До перехода в нидерландский клуб он выступал за австрийскую «Адмиру», немецкий «Бохум», итальянские «Удинезе» и «Пизу», швейцарский «Грассхопперс» и английский «Уотфорд».