Александр Меркель назвал причину срыва трансфера в «Астану»

«Я никогда не отказывался от “Астаны”. Я был готов поехать в “Астану”, потому что это очень хороший клуб. У меня были очень хорошие переговоры с тогдашним тренером Михалом Билеком, и я уже с нетерпением ждал возможности приехать в Казахстан, играть в премьер-лиге и жить с семьей в Астане (Нур-Султане). Но, к сожалению, не все в клубе хотели, чтобы я приезжал в “Астану”. Один из этих людей был уволен несколько дней назад. Но это футбол, жизнь продолжается, надо постоянно работать над собой. И, быть может, однажды мне представится шанс снова сыграть за казахстанский клуб», — сказал Меркель.