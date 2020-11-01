Футболисты «Слуцка» победили «Энергетик-БГУ» в матче чемпионата Беларуси

Все голы в этой игре были забиты во второй половине встречи. На 58-й минуте Дмитрий Сасин открыл счет, а через 12 минут он же установил окончательный результат.
Турнирное положение в чемпионате Беларуси сейчас таково: БАТЭ (Борисов) — 53 очка (27 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 52 (27), «Динамо» (Брест) — 48 (27), «Неман» (Гродно) — 47 (27), «Торпедо-БелАЗ» (Жодино) — 47 (27), «Динамо» (Минск) — 45 (27), «Ислочь» (Минский район) — 44 (27), «Рух» (Брест) — 40 (27), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 35 (27), «Витебск» — 34 (27), «Минск» — 34 (27), «Славия» (Мозырь) — 32 (26), «Городея» — 27 (27), «Слуцк» — 27 (27), «Белшина» (Бобруйск) — 20 (26), «Смолевичи» — 14 (27).
Список лучших бомбардиров 30-го первенства Беларуси возглавляет нападающий БАТЭ Максим Скавыш.