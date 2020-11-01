Казахстанский футболист забил дебютный гол за европейский клуб

Казахстанский нападающий Самат Сарсенов забил дебютный гол за латвийский «Спартак», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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24-летний форвард отличился в матче 24-го тура чемпионата Латвии с клубом «Тукумс 2000», открыв счет на восьмой минуте игры.

Для Сарсенова это четвертый матч за «Спартак», также на его счету один ассист.

В «Спартак» Сарсенов перешел из «Валмиеры» в начале сентября. В составе «Валмиеры» казахстанец провел девять матчей и забил два гола, но из-за конфликта с тренером был исключен из основного состава.