Казахстанский футболист забил дебютный гол за европейский клуб
В команду форвард пришел в сентябре.
В команду форвард пришел в сентябре.
Казахстанский нападающий Самат Сарсенов забил дебютный гол за латвийский «Спартак», сообщает корреспондент Vesti.kz.
24-летний форвард отличился в матче 24-го тура чемпионата Латвии с клубом «Тукумс 2000», открыв счет на восьмой минуте игры.
Для Сарсенова это четвертый матч за «Спартак», также на его счету один ассист.
В «Спартак» Сарсенов перешел из «Валмиеры» в начале сентября. В составе «Валмиеры» казахстанец провел девять матчей и забил два гола, но
В КПЛ Сарсенов выступал за «Кайрат» и «Тараз». Кроме того, этнический казах из России, защищавший цвета «Оренбурга», играл за молодежную сборную Казахстана.