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15:46 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист забил дебютный гол за европейский клуб

В команду форвард пришел в сентябре.

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Казахстанский нападающий Самат Сарсенов забил дебютный гол за латвийский «Спартак», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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24-летний форвард отличился в матче 24-го тура чемпионата Латвии с клубом «Тукумс 2000», открыв счет на восьмой минуте игры.

Для Сарсенова это четвертый матч за «Спартак», также на его счету один ассист.

В «Спартак» Сарсенов перешел из «Валмиеры» в начале сентября. В составе «Валмиеры» казахстанец провел девять матчей и забил два гола, но из-за конфликта с тренером был исключен из основного состава.

В КПЛ Сарсенов выступал за «Кайрат» и «Тараз». Кроме того, этнический казах из России, защищавший цвета «Оренбурга», играл за молодежную сборную Казахстана.

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