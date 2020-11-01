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16:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Милан» обыграл «Удинезе», 39-летний Златан забил чудо-гол в падении через себя

«Милан» обыграл «Удинезе» в матче 6-го тура серии A — 2:1.

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Источник: Reuters

Это позволило красно-черным упрочить лидерство в таблице, оторвавшись от «Аталанты» на 4 очка.

Победный мяч в составе «Милана» провел Златан Ибрагимович в падении через себя.

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Милан (Милан)

39-летний швед в нынешнем сезоне принял участие в четырех матчах серии A и во всех забивал голы (три дубля и один мяч в сегодняшней встрече).

Серия А

С учетом прошлого сезона голевая серия Ибрагимовича в чемпионате составляет шесть игр.

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Все голы и лучшие моменты чемпионата Италии

Последний раз он ушел с поля без забитого гола 24 июля в матче прошлого сезона с «Аталантой» (1:1).

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1:2
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