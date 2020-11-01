«Милан» обыграл «Удинезе», 39-летний Златан забил чудо-гол в падении через себя
«Милан» обыграл «Удинезе» в матче 6-го тура серии A — 2:1.
«Милан» обыграл «Удинезе» в матче 6-го тура серии A — 2:1.
Это позволило
Победный мяч в составе «Милана» провел Златан Ибрагимович в падении через себя.
39-летний швед в нынешнем сезоне принял участие в четырех матчах серии A и во всех забивал голы (три дубля и один мяч в сегодняшней встрече).
С учетом прошлого сезона голевая серия Ибрагимовича в чемпионате составляет шесть игр.
Последний раз он ушел с поля без забитого гола 24 июля в матче прошлого сезона с «Аталантой» (1:1).