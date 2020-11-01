«Милан» обыграл «Удинезе», 39-летний Златан забил чудо-гол в падении через себя

Это позволило красно-черным упрочить лидерство в таблице, оторвавшись от «Аталанты» на 4 очка.

Победный мяч в составе «Милана» провел Златан Ибрагимович в падении через себя.

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Милан (Милан) Все о команде

39-летний швед в нынешнем сезоне принял участие в четырех матчах серии A и во всех забивал голы (три дубля и один мяч в сегодняшней встрече).

Серия А Все о турнире

С учетом прошлого сезона голевая серия Ибрагимовича в чемпионате составляет шесть игр.

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