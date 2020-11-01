Роналду сделал дубль в первом матче после выздоровления от коронавируса

Португалец забил два мяча в выездной игре шестого тура чемпионата Италии против «Специи». Матч прошел в воскресенье, 1 ноября, и завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

<iframe width="853" height="480" src="//ok.ru/videoembed/2479661648429?autoplay=1" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

О выздоровлении Роналду стало известно 30 октября. Из-за болезни форвард пропустил два матча туринцев в серии А и столько же игр в рамках Лиги чемпионов.