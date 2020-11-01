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21:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду сделал дубль в первом матче после выздоровления от коронавируса

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду сделал дубль в первом матче после выздоровления от коронавируса. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Португалец забил два мяча в выездной игре шестого тура чемпионата Италии против «Специи». Матч прошел в воскресенье, 1 ноября, и завершился со счетом 4:1 в пользу гостей.

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О выздоровлении Роналду стало известно 30 октября. Из-за болезни форвард пропустил два матча туринцев в серии А и столько же игр в рамках Лиги чемпионов.

О заражении Роналду коронавирусом сообщалось 13 октября. За четыре дня до этого стало известно, что Роналду отказался соблюдать карантин вместе с одноклубниками по «Ювентусу» и покинул расположение команды. Его примеру последовали несколько других игроков туринцев.

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Специя
1:4
Первый тайм: 1:1
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