«Лацио» болеет, но выигрывает. Соперник «Зенита» вырвал победу в Турине
Ближайшим соперником
Ближайшим соперником
В прошедшую среду «Лацио» играл в Лиге чемпионов в гостях с «Брюгге» (1:1). Главный тренер Симоне Индзаги едва набрал состав на тот матч, потому что многие игроки накануне сдали сомнительные тесты или числились травмированными. Официально римляние до сих пор не назвали ни одной конкретной фамилии с подтвержденным диагнозом, зато напустили столько тумана разговорами о возможном переносе встречи с «Торино», что вызвали настоящий переполох в итальянских СМИ. Однако в итоге матч в Турине благополучно состоялся.
Кто же из игроков «Лацио» в итоге не добрался до этого города? И кто точно не сыграет с «Зенитом»? Отвечая на второй вопрос, вот так с ходу пока можно назвать только одну фамилию. Это Луис Альберто, который сегодня в соцсетях сам подтвердил, что у него именно коронавирус. Кроме него на матч с «Торино» не были заявлены Денис Вавро (но его изначально нет в заявке на Лигу чемпионов), Мануэль Лаццари, Дьяван Андерсон, Сенад Лулич, Гонсало Эскаланте, Штефан Раду и Адам Марушич.
Помимо них в Турин не приехали еще три члена тренерского штаба. У Вавро (хотя он нас мало интересует), Лулича, Марушича, Раду, Эскаланте разного рода травмы, если верить римским источникам. А вот Лаццари и Андерсон, похоже, попали в ковидную компанию к Луису Альберто, хотя официальных подтверждений этому нет.
В Турин прибыли в итоге 24 игрока «Лацио». Все они накануне сдали тесты, и все эти тесты, как сообщает римский клуб, оказались негативными. В результате Индзаги выставил такой стартовый состав по схеме 3−1−4−2 (справа налево): Рейна — Луис Фелипе, Худт, Ачерби — Пароло — Патрик, Перейра,
Перейра открыл счет в первом тайме после комбинации с участием Муричи и Патрика, однако «Торино» быстро ответил двумя ответными голами. Второй гол туринцы забили с пенальти, а еще один пенальти в ворота римлян судья не назначил, хотя, похоже, имел для этого основания. После перерыва на поле появились Лука Лейва (вместо Пароло) и Акпа Акпро (вместо Перейры), а счет сравнял
Что дальше? А дальше «Лацио», видимо, в полном составе отправляется на свою базу в Формелло под Римом, где в изоляции будет готовиться к матчу против «Зенита». Завтра вся делегация «Лацио», которая собирается вылетать в Петербург во вторник, сдаст очередную порцию тестов. И тут важно понимать один любопытный момент. Накануне матчей Лиги чемпионов все команды, участвующие в турнире, сдают тесты на ковид исключительно в
Аффилированные с этой компанией лаборатории по всей Европе и решают судьбу команд перед каждым конкретным матчем. И решают, похоже, довольно жестко, если сравнивать с теми лабораториями, которыми пользуются, скажем, клубы серии А. Невозможно до конца понять, каковы расхождения в трактовках разных лабораторий, но здесь, в Италии местные клубы утверждают, что лаборатории имени УЕФА чаще превращают игроков в «негативных», нежели другие лаборатории внутри самой Италии. «Интер» и «Лацио» уверяют, что нередко задним числом выясняется следующее: тот или иной игрок, попавший в черный список УЕФА, оказывается в итоге ложным «позитивом». Разобраться в этих хитросплетениях, честно говоря, довольно сложно. Однако не следует удивляться, если перед матчем с «Зенитом» тесты УЕФА могут выявить новые случаи ковида в «Лацио», который всячески скрывает реальную информацию о состоянии своих игроков.