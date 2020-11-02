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00:38 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол Гарета Бэйла позволил «Тоттенхэму» обыграть «Брайтон» и выйти на второе место в АПЛ

Воскресную программу 7-го тура английской Премьер-лиги завершал матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Игра проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

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Источник: AFP 2020

Счёт был открыт на 13-й минуте. Нападающий «шпор» Гарри Кейн реализовал одиннадцатиметровый удар. Это был уже 6-й гол 27-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.

Тоттенхэм (Лондон)

На 56-й минуте защитник «чаек» Тарик Лампти сровнял счёт в сегодняшней встрече (1:1), пробив в дальний угол из пределов штрафной. Главный судья встречи Грэм Скотт прибегал к помощи VAR, проверяя нарушение правил гостей несколькими секундами ранее, в итоге засчитав гол «Брайтона».

Окончательный счёт встречи на 73-й минуте установил нападающий «шпор» Гарет Бэйл. Экс-игрок мадридского «Реала» головой замкнул подачу Серхио Регилона, записав на свой счёт первый гол после возвращения в АПЛ.

АПЛ

После 7-го тура подопечные Жозе Моуринью поднялись на 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. «Брайтон» с 5-ю очками располагается на 16-м месте.

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Тоттенхэм Хотспур
2:1
Первый тайм: 1:0
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