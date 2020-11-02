Гол Гарета Бэйла позволил «Тоттенхэму» обыграть «Брайтон» и выйти на второе место в АПЛ
Воскресную программу 7-го тура английской
Воскресную программу 7-го тура английской
Счёт был открыт на 13-й минуте. Нападающий «шпор» Гарри Кейн реализовал одиннадцатиметровый удар. Это был уже 6-й гол 27-летнего англичанина в нынешнем сезоне АПЛ.
На 56-й минуте защитник «чаек» Тарик Лампти сровнял счёт в сегодняшней встрече (1:1), пробив в дальний угол из пределов штрафной. Главный судья встречи Грэм Скотт прибегал к помощи VAR, проверяя нарушение правил гостей несколькими секундами ранее, в итоге засчитав гол «Брайтона».
Окончательный счёт встречи на 73-й минуте установил нападающий «шпор» Гарет Бэйл.
После 7-го тура подопечные Жозе Моуринью поднялись на 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 14 очков. «Брайтон» с 5-ю очками располагается на 16-м месте.