У чемпиона мира по футболу Бобби Чарльтона выявлена деменция

«Все в “Манчестер Юнайтед” опечалены новостью о поразившем сэра Бобби Чарльтона страшном заболевании. Сэр Бобби и его семья всегда могут рассчитывать на нашу любовь и поддержку», — говорится в заявлении клуба, в составе которого Чарльтон выступал с 1956 по 1973 год.

Английского полузащитника на родине часто называют величайшим игроком всех времен. В 1994 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II за заслуги перед спортом.

По словам жены футболиста, сообщая о диагнозе, семья Чарльтона хочет привлечь внимание общественности к проблеме деменции и распространенности заболевания среди профессиональных спортсменов. О болезни Чарльтона стало известно через два дня после того, как в возрасте 78 лет умер английский футболист Нобби Стайлз, также страдавший деменцией. Вместе с Чарльтоном он играл в составе сборной Англии на победном чемпионате мира 1966 года (команда единственный раз выигрывала мировое первенство).

Стайлз стал третьим чемпионом мира — 1966, умершим в этом году. 17 апреля скончался защитник Норман Хантер, 11 июля — Джек Чарльтон, старший брат Бобби Чарльтона. Известно, что Рэй Уилсон и Мартин Питерс, умершие в 2018 и 2019 годах соответственно, как и Стайлз, страдали деменцией. На данный момент из чемпионского состава сборной Англии в живых осталось девять человек: Бобби Чарльтон, Джордж Истхэм, Роджер Хант, Иан Каллаган, Терри Пэйн, Рон Флауэрс, Джефф Херст, Джимми Гривз и Джордж Коэн.