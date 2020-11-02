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00:53 (мск), источник: ТАСС

У чемпиона мира по футболу Бобби Чарльтона выявлена деменция

ЛОНДОН, 2 ноября. /ТАСС/. Чемпион мира по футболу 1966 года в составе сборной Англии Бобби Чарльтон страдает деменцией. О диагнозе, поставленном 83-летнему Чарльтону, газете Daily Telegraph сообщила его супруга Норма.

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Источник: AFP 2020

«Все в “Манчестер Юнайтед” опечалены новостью о поразившем сэра Бобби Чарльтона страшном заболевании. Сэр Бобби и его семья всегда могут рассчитывать на нашу любовь и поддержку», — говорится в заявлении клуба, в составе которого Чарльтон выступал с 1956 по 1973 год.

Английского полузащитника на родине часто называют величайшим игроком всех времен. В 1994 году он был посвящен в рыцари королевой Елизаветой II за заслуги перед спортом.

По словам жены футболиста, сообщая о диагнозе, семья Чарльтона хочет привлечь внимание общественности к проблеме деменции и распространенности заболевания среди профессиональных спортсменов. О болезни Чарльтона стало известно через два дня после того, как в возрасте 78 лет умер английский футболист Нобби Стайлз, также страдавший деменцией. Вместе с Чарльтоном он играл в составе сборной Англии на победном чемпионате мира 1966 года (команда единственный раз выигрывала мировое первенство).

Стайлз стал третьим чемпионом мира — 1966, умершим в этом году. 17 апреля скончался защитник Норман Хантер, 11 июля — Джек Чарльтон, старший брат Бобби Чарльтона. Известно, что Рэй Уилсон и Мартин Питерс, умершие в 2018 и 2019 годах соответственно, как и Стайлз, страдали деменцией. На данный момент из чемпионского состава сборной Англии в живых осталось девять человек: Бобби Чарльтон, Джордж Истхэм, Роджер Хант, Иан Каллаган, Терри Пэйн, Рон Флауэрс, Джефф Херст, Джимми Гривз и Джордж Коэн.

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В Великобритании и других странах осуществлено уже несколько исследований, указывающих на наличие связи между развитием деменции и травмами головы. Кампания по сбору средств на изучение этой темы была начата после смерти известного футболиста клуба «Вест Бромвич» и сборной Англии Джеффа Астла (1942−2002), который скончался от хронической энцефалопатии в 59 лет. В 2017 году ученые из Университетского колледжа Лондона и Кардиффского университета заявили, что обнаружили в мозге футболистов, те же изменения, что возникают в результате повторяющихся травм у боксеров. В 2019 году сотрудники Университета Глазго опубликовали исследование с указаниями на то, что риск смерти в результате неврологических заболеваний среди футболистов в 3,5 раза выше среднего.

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