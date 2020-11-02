«Валенсия» с Черышевым в составе вырвала ничью в матче чемпионата Испании с «Хетафе»

В составе хозяев мячи забили 17-летний Юнус Муса (22-я минута) и Карлос Солер (90+8, с пенальти), у гостей отличились Кучо (87) и Анхель (90+5). Команды доигрывали матч вдесятером: за две желтые карточки с поля были удалены защитник «Валенсии» Тьерри Коррейя (56) и защитник гостей Дамиан Суарес (90+8).

Валенсия (Валенсия) Все о команде

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 78-й минуте, он не отметился результативными действиями.

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«Валенсия» не может одержать победу на протяжении четырех матчей (3 поражения, 1 ничья) и занимает 13-е место в турнирной таблице, набрав восемь очков. «Хетафе» с 11 очками в активе располагается на восьмой строчке. В следующем туре «Валенсия» 8 ноября примет мадридский «Реал», «Хетафе» в этот же день дома сыграет с «Вильярреалом».

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В других матчах игрового дня «Бетис» на своем поле переиграл «Эльче» со счетом 3:1,

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«Реал Сосьедад» на выезде в большинстве разгромил «Сельту» (4:1),

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а «Гранада» в меньшинстве дома сыграла вничью с «Леванте» (1:1).