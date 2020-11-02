«ЧФР Клуж» угрожает не выйти на следующий матч чемпионата Румынии в знак протеста

По мнению руководства клуба, в матче девятого тура чемпионата страны против «Газ-Метана» (1:2) судьи не назначили два пенальти в ворота соперника, а также отменили чисто забитый гол.
«Решение владельца — не выходить на следующий матч, — сказал директор “ЧФР Клуж” Мариус Биляжко. — После матча в Риме (с “Ромой” в Лиге Европы — прим. ТАСС) мы не поедем в Питешти. Это прямое сообщение от владельца клуба».
Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску, который ранее возглавлял российские «Кубань» и «Динамо», на фоне скандала заявил о желании покинуть команду.
После девяти матчей «ЧФР Клуж» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Румынии, имея в активе 18 очков. В следующем матче команда 8 ноября в гостях должна сыграть с «Арджешем».