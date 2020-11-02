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08:52 (мск), источник: ТАСС

«ЧФР Клуж» угрожает не выйти на следующий матч чемпионата Румынии в знак протеста

ТАСС, 2 ноября. Руководство «ЧФР Клуж» намерено бойкотировать следующий матч в чемпионате Румынии по футболу в знак протеста против судейства в игре с клубом «Газ-Метан». Об этом сообщает газета Transilvania reporter.

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Источник: AP 2020

По мнению руководства клуба, в матче девятого тура чемпионата страны против «Газ-Метана» (1:2) судьи не назначили два пенальти в ворота соперника, а также отменили чисто забитый гол.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Решение владельца — не выходить на следующий матч, — сказал директор “ЧФР Клуж” Мариус Биляжко. — После матча в Риме (с “Ромой” в Лиге Европы — прим. ТАСС) мы не поедем в Питешти. Это прямое сообщение от владельца клуба».

Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску, который ранее возглавлял российские «Кубань» и «Динамо», на фоне скандала заявил о желании покинуть команду.

После девяти матчей «ЧФР Клуж» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Румынии, имея в активе 18 очков. В следующем матче команда 8 ноября в гостях должна сыграть с «Арджешем».

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