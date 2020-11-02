«ЧФР Клуж» угрожает не выйти на следующий матч чемпионата Румынии в знак протеста

По мнению руководства клуба, в матче девятого тура чемпионата страны против «Газ-Метана» (1:2) судьи не назначили два пенальти в ворота соперника, а также отменили чисто забитый гол.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--fcda60c6e68cbb814a48" data-vnd="fcda60c6e68cbb814a48" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=fcda60c6e68cbb814a48" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«Решение владельца — не выходить на следующий матч, — сказал директор “ЧФР Клуж” Мариус Биляжко. — После матча в Риме (с “Ромой” в Лиге Европы — прим. ТАСС) мы не поедем в Питешти. Это прямое сообщение от владельца клуба».

Главный тренер «ЧФР Клуж» Дан Петреску, который ранее возглавлял российские «Кубань» и «Динамо», на фоне скандала заявил о желании покинуть команду.