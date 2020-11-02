Воспитанника «Кайрата» включили в символическую сборную тура за рубежом

Казахстанский футболист Тимур Рудосельский, выступающий за «Лори» из города Ванадзор, попал в символическую сборную десятого тура армянской премьер-лиги, сообщает корреспондент Vesti.kz.

25-летний защитник в отчетном туре отыграл полный матч против «Урарту» (1:1). После этой игры его клуб, набрав десять очков, расположился на четвертом месте из десяти.

Рудосельский — воспитанник «Кайрата».

Весной казахстанец подписал предварительный контракт со «Смолевичами» из чемпионата Беларуси, однако трансфер в итоге сорвался из-за карантина и закрытия границ. В «Лори» игрок перешел в августе.